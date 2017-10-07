التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط محاولة للتلاعب في المستندات

مها أبوودن: تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، من ضبط محاولة للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.وتم الضبط بناءا على المعلومات السرية التى توفرت ل

مها أبوودن:

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، من ضبط محاولة للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

وتم الضبط بناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحليل والإستهداف بقيام شركة ت . ل . ا بالقاهرة بالإفراج عن 5 رسائل لصنف إطارات كاوتش بقيم سعرية متدنية و مستندات مصطنعه للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة مشتركة للتوجة لمقر الشركة حيث تم مراجعة مستندات 5 إفراجات جمركية مفرج عنها وضبط المستندات الفعلية حيث تلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وبلغ فرق القيمة عن القيمة السعرية الحقيقية عنها 2 مليون و902 ألف و719 جنيها.

وبلغ إجمالى التعويض والمستحقات مبلغ مليون و547 ألف و464 جنيها وتم تحرير محضر ضبط رقم 637 لسنة 2016، وتقدم الممثل القانونى الشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بالكامل.