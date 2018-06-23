التهرب الجمركي بالأقصر يحرر 35 مخالفة بقيمة 1.3 مليون جنيه

مها أبوودنتمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر من ضبط وتحرير 35 محضر ضبط جمركي بالمخالفة للقانون بمحال تجاريه بأسيوط وأكمنه متفرقة بالأقصر ونجع حمادى، وفق بيان.وتشكلت لجنة الضبط من محمد المغربى - الحسين على عبدالله- منتصر محمد محمدين - على علام - محمد عبدالله-محمد الليثى- رومانى حنا -عبد ا

مها أبوودن

تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر من ضبط وتحرير 35 محضر ضبط جمركي بالمخالفة للقانون بمحال تجاريه بأسيوط وأكمنه متفرقة بالأقصر ونجع حمادى، وفق بيان.

وتشكلت لجنة الضبط من محمد المغربى – الحسين على عبدالله- منتصر محمد محمدين – على علام – محمد عبدالله-محمد الليثى- رومانى حنا -عبد الجواد حمام رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي، ومن مباحث الضرائب والرسوم الرائدان باسم سيف، ومحمد عبدالكريم

وكانت المضبوطات عبارة عن فلاتر مياة وفلاتر زيت وقطع غيار سيارات وقطع غيار توكتوك وإكسسوارات محمول ومفصلات وأدوات صحية ومنزلية وتونة ولمبات فلوروسنت

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أومستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك، وفق البيان ذاته.

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ مليون و 316 ألفا و 350 جنيها.

وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك