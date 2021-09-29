اقتصاد وأسواق

«التهرب الجمركى» في الأقصر تضبط واقعة تهريب لكميات من السجائر الأجنبية

بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك
السيد فؤاد 1:39 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21 1:39 ص, الخميس, 30 سبتمبر 21

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حرر موظفي مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر، محضر ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.

وبناء على معلومات سرية من إدارة مباحث االضرائب والرسوم بجنوب الصعيد تبين قيام أحد البائعين بمركز نقاده بقنا بتخزين السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بمخازنة بالعقار الذى يسكن بغرض الاتجار والبيع.

وبناء عليه تم إصدار إذن النيابة الصادر فى هذا الشأن.وتم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم وقوة من أمناء الشرطةورجال الشرطة السريين والتوجه للمخازن والعقار حيث تم ضبط 415 خرطوشة سجائر متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

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وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 112 ألفا و665 جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 750 لسنه 2021 وتم طلب التصالح وسداد التعويض الجمركى المستحق ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد العملات المعدنية المصرية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS 748 القادمة من أثينا تم الاشتباه فى راكب مصري الجنسية قادم من اليونان .

وتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه .

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وتم عرضها على وحدة الأثار بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنه يوجد عملة معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني الوجه مطموس وعلى الظهر فئة العملة 10 بار وعدد 21 عمله معدنيه دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل علي الوجه عباره السلطان حسين كامل وتحمل تاريخ ١٣٣٣ وعلي ظهر العمله عبارة السلطنه المصرية.

كما أفادت بأنه يوجد فئة العمله عشرة (10) قروش وتحمل تاريخ 1335-1917 وعدد 75 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل علي الوجه عباره السلطان حسين كامل تحمل تاريخ 1333 وعلي ظهر العمله (السلطنه المصريه) وفئة العمله خمسه (5) قروش وتحمل تاريخ 1337-1917 وبأثرية هذه العملات ووجوب مصادرتها .

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وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 154 لسنة2021

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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بقلم السيد فؤاد

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