«التهرب الجمركى» في الأقصر تضبط كمية من التبغ والسجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب

تمكن موظفو مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر من ضبط كمية من التبغ والسجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
جاء ذلك بالتنسيق بين محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم مدير إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد.
فبناء على معلومات سرية بقيام 3 محال تجارية بالأقصر بالاتجار وبيع التبغ والسجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .
تم الحصول على إذن رئيس مصلحة الجمارك وتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمدالمغربى مدير ادارة المكافحة وعبدالجواد حمام ومنتصر محمد واسماعيل أحمد (مفتشى الادارة) بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد محمدعبدالعظيم وقوة من أمناء الشرطه ( جابر العزب – شحات عبدالنعيم – عامر عبدالوهاب – سنوسى نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن ) وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه إلى المحلات المحددة.
وتم ضبط 418 خرطوشة سجائر مستوردة و4 كيلو و200جرام تبغ غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام المادة 77 و78 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 .
ويقدر التعويض الجمركي المستحق 131 ألفا و853 جنيها مصريا.
وتم التصالح مع مصلحة الجمارك وسداد التعويض الجمركي المستحق بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.