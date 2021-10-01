«التهرب الجمركى» تضبط 9 سيارات معفاة من الضرائب والرسوم بأحد معارض السيارات

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، من ضبط 9 سيارات معروضة للبيع بأحد معارض السيارات، التى سبق الإفراج عنها وإعفائها من الضرائب والرسوم، للاستخدام الشخصي للمعاقين، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط، بقيام شركة ا . ل بالإتجار فى سيارات المعاقين المفرج عنها بعد إعفائها للاستخدام الشخصي واستخدام هذه السيارات فى غير الغرض المعفاة من أجله.

وتم تشكيل لجنة جمركية ، ذهبت لمقر الشركة فتبين قيام الشركة بعرض وبيع 9 سيارات ماركات مرسيدس – تويوتا – كيا – سكودا وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض الذى تم إعفاؤها من أجله، ما يعد مخالفا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 236 ألفًا و597 جنيهًا ، وتقدم صاحب الشركه بطلب تصالح وقام بسداد كامل المستحقات .

كما تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة، من ضبط محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم PQ 8101 القادمة من مطار كييف الدولي أوكرانيا اشتبه هيثم خلف الله فى راكبة أوكرانية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى

وتقرر تفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقا فتبين وجود 331 عبوة بها أجهزة ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب .