التهرب الجمركى تضبط محاولة تلاعب فى سداد الرسوم

مها أبو ودنتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية التزام تجارى والتابعة للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة عبد الرازق، منصور مدير عام الإدارة، من ضبط محاولة إحدى الشركات التى تعمل فى مجال استيراد مواتير المياه، التلاعب في القيم الجمركية والمستن

مها أبو ودن

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية التزام تجارى والتابعة للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة عبد الرازق، منصور مدير عام الإدارة، من ضبط محاولة إحدى الشركات التى تعمل فى مجال استيراد مواتير المياه، التلاعب في القيم الجمركية والمستندات بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم المستحقة، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.





وتمت عملية الضبط بناء على معلومات سرية توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، بقيام شركة م للاستيراد والتصدير بالقاهرة وتعمل فى مجال استيراد مواتير المياه، بالتلاعب فى المستندات الخاصة بالإفراجات الجمركية بعدد 5 بيانات جمركية للأصناف التى تقوم باستيرادها من الخارج.

وبفحص المستندات تم ضبط بعض المستندات الجمركية الحقيقية وأذون الإفراج، وبفحصها تبين أنه تم الإفراج عن كمية كبيرة من مواتير المياه بأسعار متدنية عن القيم الحقيقية الواردة بالفواتير المقدمة.

حيث بلغت القيمة الجمركية التى تم سداد الرسوم الجمركية والضرائب عنها بالمستندات 6 ملايين و189 ألفًا و918 جنيهًا، وبلغت القيمة الجمركية الحقيقية 19 مليونًا و897 ألفًا و347 جنيهًا. وبلغت الفروق المستحقة والتعويضات 6 ملايين و454 ألفًا و847 جنيهًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر الجمركى رقم 438 لسنة 2017.