«التهرب الجمركى» بالقاهرة تحرر محضر ضبط لمصنع وهمى بتعويضات تتجاوز 42 مليون جنيه

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لمصنع وهمى قام بالإفراج عن مشمول 106 بيانات جمركية كمستلزم إنتاج ثم قام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك.

وقام المصنع بالإفراج عن مشمول 106 شهادات جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج.

، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع وهمى فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع و موافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

و قام السيد أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بتشكيل لجنة من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع و قامت سهام عمر كامل مدير إدارة الشئون الفنية بتشكيل لجنة من عادل عبد الفتاح و وليد والى و محمد رفاعى بإعداد تقرير الفحص الفنى و إحالة الموضوع للشئون القانونية لأعمال شئونها .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 80 مليون و841 ألفا و561 جنيها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 242 مليونا و524 ألفا و684 جنيها.

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .