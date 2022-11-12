التهرب الجمركى بالأقصر تحرر أكثر من 100محضر أكتوبر الماضي

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر من ضبط وتحرير 103 محضر ضبط جمركي خلال أكتوبر الماضي، بالمخالفة لأحكام القوانين.

وجاءت المخالفات بمحال تجارية في الأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة في منشاه العمارى والبغدادي والقرنة بالأقصر وببهجوره فينجع حمادي وأسيوط .

وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد على طاهر ومن أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبدالوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان واشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن نظارت ومستلزمات طبية وسيارات ( 8 سيارة للمعاقين) وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وإطارات دراجات نارية وزيوت سيارات وإكسسوار محمول وأدوات كهربائية وأدوات صحية ومنزلية ومبردات مياة ولعب أطفال ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و231 ألفا و435 جنيها، كما بلغت الرسوم الجمركية 1 مليون و3 آلاف و570 جنيها.

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدره 985 ألفا و249 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.