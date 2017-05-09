التهاني تنهال على أبو ريدة بعد فوزه في انتخابات الفيفا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، العديد من برقيات التهاني من الاتحادات الأهلية بمختلف القارات، خاصة إفريقيا وآسيا والاتحادات العربية، بمناسبة احتفاظ المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، بمنصبه في الهيئة التنفيذية للاتحادين الدولي والإفريقي، ووصلت برقيات مماثلة من الأندية، أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، والتي أعربت عن اعتزازها وفخرها بفوز أبو ريدة الذي يعد تشريفاً لمصر.

وفاز أبوريدة باكتساح، في انتخابات الـ”فيفا”، على المقعد الحر التي جرت أمس بالمنامة عاصمة البحرين، والتى تسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للفيفا، في 11 مايو، عقب فوزه بـ 50 صوتا مقابل 4 أصوات فقط للمرشح الكاميروني زلكفاري على، الذي كان مدعوما من جانب الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق لكاف.