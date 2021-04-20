ثقافة وفنون

التهامى وفنون شعبية وطرب فى برنامج التنمية الثقافية.. الخميس

يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهرعرض جديد من العروض الأسبوعية المتميزة التى تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية
سلوى عثمان 1:50 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 1:50 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ، تنظم مجموعة من الحفلات الغنائية بمراكز الصندوق المختلفة يوم الخميس القادم 22 أبريل ، 10 رمضان الساعة التاسعة مساء.

يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر عرضا جديدا من العروض الأسبوعية المتميزة التى تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية.

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ويقدم المنشد الشيخ محمود التهامى ليلة جديدة من ليالى الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز (خلف قسم الخليفة)، حيث يتغنى بأشهر القصائد المعروفة مثل: البردة، قمر، ياهو، رسمتك وصعايدة يارسول الله.. كما يفتتح معرضا للوثائق النادرة بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

وفى بيت الغناء العربى–قصر الأمير بشتاك (بشارع المعز)، تقدم الفنانة نهلة خليل أمسية طربية تضم مجموعة من أشهر الأغانى المصرية.

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وفى السيدة نفيسة، يبدأ مركز طلعت حرب الثقافى فى تقديم أولى ليالى مسرحية العرائس “الليلة الكبيرة”، بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، يعقب العرض مجموعة من الورش الفنية لأطفال المنطقة.

وبالإسكندرية، يقدم مركز الحرية للإبداع حفلا غنائيا للفنانة مريم صالح وفرقتها الموسيقية، حيث تتغنى بمجموعة متميزة من أشهر أغانى الشيخ إمام: مصر يا أمة يا بهية، عبد الودود وعيون الكلام.. كما يفتتح معرض للتصوير الفوتوغرافى بعنوان: عدسة الفن الإسلامى يشارك به نخبة من فنانى الفوتوغرافيا بالثغر.

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بقلم سلوى عثمان

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