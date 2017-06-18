التنوع رهان الإعلان عن العقارات في رمضان

إيمان حشيش:شهد الموسم الإعلانى لشهر رمضان هذا العام، منافسة حادة بين المعلنين عن العقارات، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال على شراء الوحدات العقارية، بغرض الاستثمار باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار، خاصة بعد التراجعات المتتالية للجنيه أمام الدولار، بعد قرار تحرير سعر الصرف.سعت الشركات لتطوير منتجاتها،

إيمان حشيش: شهد الموسم الإعلانى لشهر رمضان هذا العام، منافسة حادة بين المعلنين عن العقارات، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال على شراء الوحدات العقارية، بغرض الاستثمار باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار، خاصة بعد التراجعات المتتالية للجنيه أمام الدولار، بعد قرار تحرير سعر الصرف. سعت الشركات لتطوير منتجاتها، وأساليبها الدعائية، لتحقيق معدلات الربحية المرجوة، إذ حرصت على تكثيف حملاتها، وتنوع رسائلها الإعلانية بأفكار جديدة أملا فى جذب أنظار شريحة جديدة من العملاء خلال شهر رمضان. وكان لتزامن رمضان مع موسم الصيف ميزة إضافية بالنسبة للشركات العقارية التى ركزت على إطلاق حملات أوت دور فى النصف الثانى من رمضان لتمتد للموسم الصيفى. قال حازم حسين، رئيس مجلس إدارة وكالة «Advantage» للإعلان، المنفذة لحملة ماونتن فيو «I City» فى رمضان، إن الميزانية الإعلانية للحملة شهدت 25 % ارتفاعا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، على الرغم من تراجع التكلفة الإنتاجية بنحو 20 % عن إعلانات العام الماضى التى تم تصويرها فى خمس دول. ولفت إلى أن حملة العام الماضى كانت عبارة عن حملة تعريفية لتقديم المشروع، أما العام الحالى فتم تنفيذه لتكون حملة أوسع وأشمل، بهدف تقديم تفاصيل أكبر عن المشروع وتعريف العملاء المستهدفين بمميزاته باعتباره مشروع مختلف. وأشار إلى أن الشركة حاولت تصميم رسائل إعلانية كوميدية تنقل كل التفاصيل وتؤكد أن المشروع يرضى ويناسب جميع الأذواق والشخصيات، ويحقق لكل عميل متطلباته، وهو ما دفع لاختيار النجمين أحمد عز، وماجد الكدوانى، لاختلافهما فى المتطلبات الشخصية، وذلك بهدف توصيل رسالة مفادها أن المشروع حل كل المعادلات الصعبة، باعتباره مكان أمن وهادئ، ومناسب للتنزه، فضلا عن تميزه بمساحات خضراء كبيرة، وطرق ذكية، بالإضافة لكونه كومباوند كبير داخله آخر صغير، ويتميز بمناظر طبيعية. وأكد تزايد الإنفاق الإعلانى على العقار هذا العام بنحو 15 %، باعتباره أصبح الملاذ الآمن للاستثمار بعد تراجع الجنيه. ولفت إلى أن استمرار تزايد حجم الطلب على العقارات شجع الكثير من الشركات على الدخول فى المنافسة التسويقية لجذب أنظار العملاء بأساليب جديدة ومتنوعة. وقال أحمد إبراهيم، مدير تسويق معمار المرشدى، إن حملة شركته ركزت هذا العام على التسويق لمشروع «قطامية جيت»، أول مشروع سكنى تجارى بمفهوم البلازما، والوحدات تجارية. وأشار إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن مشروع وحدات سكنية تبدأ باستوديو 40 مترا بالقطامية، وهو ما يمثل نقطة قوة وتميز للمشروع، وتم التركيز عليها فى الحملة الإعلانية. وأضاف أن الشركة ركزت فى حملاتها الإعلانية على أنها تقدم حلول للشباب من خلال مساحات صغيرة بأسعار أقل، فى ظل ارتفاع تكلفة الوحدات السكنيه مؤخرا، مرجعا اختيار اسم المشروع «قطامية جيت» إلى أنه يقع على أول طريق القطامية. وكشف أن الميزانية الإعلانية لشركته تزايدت هذا العام مقارنة بميزانيات الأعوام الماضية، نظرا لأن المشروع جديد، وكان بحاجة لإنفاق إعلانى مكثف. ويرى إبراهيم أن الموسم الإعلانى لشهر رمضان، شهد منافسة تسويقية بين ما يقرب من سبع شركات عقارية، وتنوعا فى الأفكار، خاصة مع الاعتماد على المشاهير، مثل إعلانات مونتن فيو، وموسى كوست، فضلا عن اعتماد شركته على نجوم برنامج «SNL بالعربى» نور قدرى وتونى ماهر. وقال شريف رشدى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيدار سى فيو» للتسويق العقارى، إن الموسم الإعلانى لشهر رمضان يختلف عما سبقه من حيث التوقيت، موضحا أن الفترة الحالية تشهد انتعاشة فى الإقبال على الشراء أكثر من العام الماضى، ولذلك فهو توقيت حيوى للتسويق العقارى. وأوضح أن المنافسة التسويقية زادت هذا العام، حيث شهد الموسم الرمضانى نحو 50 % زيادة فى حجم الإنفاق الإعلانى للشركات العقارية، مقارنة بالأعوام السابقة. وأكد أهمية موسم شهر رمضان للقطاع العقارى، باعتبار أنه يحظى بأعلى نسب مشاهدة، وتوقع زيادة إجمالى الإنفاق بنحو 30 % مع نهاية العام الحالى. من جانبه قال تامر سليم، مدير وكالة «Awareness» للإعلان، إن شهر رمضان شهد هذا العام منافسة قوية بين ما يقرب من خمس شركات عقارية، حرصت على تنوع الإعلان والضخامة فى الإنتاج، إذ يعتبر القطاع العقارى واحدا من أكثر القطاعات إنفاقا على التليفزيون هذا العام. ولفت إلى أن بعض الشركات التى اهتمت بالتليفزيون العام الماضى، غيرت من خططها هذا العام وركزت على الأوت دور، مثل شركة «بلو بلو»، و«تطوير مصر» التى تعاقدت مع وكالته على حملة أوت دور باعتبارها أقل تكلفة من التليفزيون، وتحقق مردود عالى. ويرى سليم أن القطاع العقارى شهد هذا العام تنوعا فى الرسالة الإعلانية، سواء فى إعلانات الأوت دور أو التليفزيون، مؤكدا أن الأفكار الجديدة سلاح الشركات لضمان البقاء فى المنافسة وجذب الانتباه. وأوضح أن الحملات الخاصة بالقطاع العقارى غالبا ما يمكن الاعتماد عليها خلال الموسم كله، حتى وإن كانت عبارة عن إعلان واحد، لأنها تسوق لمشاريع كبيرة، على عكس السلع الاستهلاكية.