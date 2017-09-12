التنمية والعمال يستهدف تحقيق 500 مليون جنيه أرباحا

المال ـ خاص:يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال، تحقيق صافى ربح 500 مليون جنيه نهاية العام الحالى.وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن مصرفه حقق أرباحا 221 مليون جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، مؤكدا أنه قادر على الوصول بصافى

المال ـ خاص:

يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال، تحقيق صافى ربح 500 مليون جنيه نهاية العام الحالى.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن مصرفه حقق أرباحا 221 مليون جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، مؤكدا أنه قادر على الوصول بصافى أرباحه هذا العام إلى 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مصرفه تمكن من جذب سيولة 4 مليارات جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 ، لترتفع حجم الودائع بالبنك من 3.8 مليار جنيه، فى بداية العام الحالى، إلى 7.8 مليار فى أغسطس الماضى.

وأكد أن مصرفه يحتل مكانة مرموقة بين البنوك المشاركة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ «SMEs» التى أطلقها البنك المركزى العام الماضى، مشيرا إلى أنه نجح فى ضخ 250 مليون جنيه فيها منذ إطلاقها.

وتابع : « حجم قروض المشروعات الصغيرة بالبنك تبلغ 1.850 مليار جنيه، ونخطط لضخ أكثر من 150 مليونا قبل نهاية 2017 للوصول بها إلى مليارى جنيه» ، مؤكدا أن مبادرة المشروعات الصغيرة من المبادرات المهمة للغاية، والتى شجعت البنوك على التوسع فى هذا القطاع الحيوى.

كان «المركزى» قد أطلق مطلع العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على 5 % سنويًّا، وتقديم فرصة لـ350 ألف شركة، لتوفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

من جانبه، قال «عزام» إن مصرفه تعاقد مؤخراً مع شركة «برايس وتر هاوس» لإعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية، مؤكدا أن الشركة بدأت عملها مؤخراً.

وأشار إلى أن الاتفاق مع «برايس وتر هاوس» يستهدف إعادة هيكلة البنك لمدة 6 شهور، لتطوير الموارد البشرية وهيكلة العمالة والأجور والتدريب والهيكل التنظيمى ونظم التعيين.

وحول شركة «صناعى» للتأجير التمويلى ، قال إن مصرفه أطلق ذراعه الجديدة فى قطاع التأجير التمويلى مؤخرا، و انتهى من تشكيل مجلس إدارتها وكل ما يتعلق بها.

وأوضح أن الشركة المملوكة للبنك بنسبة 100 % ويصل رأسمالها إلى 170 مليون جنيه، مؤكدا أنها ستتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة، عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن شركات التأجير التمويلى أبرمت عقوداً بقيمة 15.9 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 12.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وتصدرت شركة «جى بى» للتأجير التمويلى، تصدرت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، عبر استحواذها على %11.7 من السوق بعد إبرامها عقودًا بـ 1.870 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمبادرة التمويل العقارى، أشار إلى أن مصرفه بين البنوك الخمسة الكبرى المشاركة فى هذه المبادرة، لافتا إلى أن التنمية والعمال ضخ 230 مليون جنيه فيها من إطلاقها فى عام 2014 لنحو 2200 عميل.

وقال إن مصرفه ضخ التمويلات داخل مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، وقد يضخ تمويلات جديدة لمتوسطى الدخل.

وكان «المركزى» قد أطلق مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخول أقل من 1400جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح «»المركزى” شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 %، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.

وضخت البنوك أكثر من 6 مليارات جنيه فى مبادرة التمويل العقارى منذ تدشينها فى 2014، تمثل نحو %60 من الشريحة الأولى التى خصصها «المركزى» للمبادرة.