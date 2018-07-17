«التنمية والعمال» يدرس ضخ 180 مليون جنيه فى «التمويل العقارى»

سهير محمد وسيد بدريدرس بنك التنمية الصناعية والعمال ضخ 180 مليون جنيه تمويلات جديدة فى مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.قال أيمن محمد، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك لـ«المال»، إن التمويلات سيتم ضخها لنحو 2000 عميل لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة.

سهير محمد وسيد بدر

يدرس بنك التنمية الصناعية والعمال ضخ 180 مليون جنيه تمويلات جديدة فى مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.

قال أيمن محمد، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك لـ«المال»، إن التمويلات سيتم ضخها لنحو 2000 عميل لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة.

ووقع التنمية والعمال مع صندوق دعم وضمان التمويل العقاري الأسبوع الماضى، بروتوكول تعاون يقضى برفع حصة البنك من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي تلبيةً لاحتياجات أكبر شريحة ممكنة من محدودي الدخل وتحقيقًا لإستراتيجيته في التمويل والتجزئة لأغراض تنموية.

وأشار رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال، إلى أن حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك تقدر بنحو 550 مليون جنيه وفرت نحو 5300 وحدة سكنية، موضحًا أن فئة محدودي الدخل تستحوذ على %98 من تمويلات البنك ضمن المبادرة.

وأكد سعي البنك للتوسع فى التمويل العقارى فى إطار خطته لزيادة تمويلاته بقطاع التجزئة المصرفية، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تمويل أكبر عدد من العملاء فى جميع المحافظات، وهناك تركيز على محافظات الصعيد، إذ تم توقيع عقود لعدد من العملاء خلال الأيام الماضية فى محافظتى أسوان وقنا.

كانت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، قد قالت فى تصريحات صحفية، نهاية الشهر الماضي إن البنوك تضخ نحو مليار جنيه شهريًا ضمن المبادرة، لافتة إلى أن إجمالي تمويلات القطاع المصرفي للتمويل العقاري تجاوز 14.5 مليار جنيه.

وأضافت أن البنك المركزي يتفاوض مع وزارة المالية لضمان استمرار مبادرة التمويل العقارى خاصة مع قرب انتهاء الـ20 مليار جنيه التى تم تخصيصها للقطاع من قبل البنك المركزى.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخل أقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.