«التنمية مستمرة».. 10 تصريحات لوزير الزراعة خلال زيارته لشمال سيناء (إنفوجراف)

في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم التنمية في سيناء ضمن مبادرة دور أهالي سيناء في التنمية المستدامة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، إنفوجراف، ألقى خلاله الضوء على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إلى محافظة شمال سيناء.

وجاءت الزيارة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم التنمية في سيناء ضمن مبادرة دور أهالي سيناء في التنمية المستدامة ومن برنامج دمج مواطنى سيناء في التنمية المستدامة والذي ينفذه مركز بحوث الصحراء.

وفي مستهل الزيارة، استقبل اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم عقد مؤتمرا جماهيريا كبيرا في مدينة الحسنة بوسط سيناء، بحضور أعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي الحسنة ومشايخ القبائل.

وخلال المؤتمر نقل وزير الزراعة تحيات فخامة الرئيس السيسي لأهالي سيناء، حيث استعرض الانفوجراف ابرز ١٠ تصريحات لوزير الزراعة خلال المؤتمر، تمثلت في التالي:

1- هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتواجد دائمًا مع أهالي سيناء لدفع جهود التنمية المستدامة والاحتوائية في هذا الجزء العزيز والغالي علينا جميعا.

2- اتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة للوطن.

3- كل الشكر لأهالي ومشايخ القبائل في سيناء لدعمهم للدولة المصرية.

4- الدولة تنفق المليارات لنشر التنمية في سيناء بوابة مصر الشرقية وأمنها الاستيراتيجي وكل الأجهزة تعمل على تعمير وتنمية سيناء.

5- جهود التنمية في سيناء لم تتوقف بالتوازي مع جهود مكافحة الارهاب.

6- تواجدنا في سيناء يؤكد للمجتمع أنها تنعم بالامن والاستقرارالذي تحقق في عهد الرئيس السيسي.

7- هناك مشروعات عظيمة في مجال التوسع الأفقي يجري تنفيذها الآن في شمال ووسط سيناء.

8- نسعي لاستصلاح وزراعة أكثر من نصف مليون فدان بسيناء ضمن مخطط التنمية الشاملة بها.

9- هناك مخطط للاستفادة من مياه محطة مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة، في عمليات الاستصلاح.

10- نستهدف توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في سيناء.

واشار الانفوجراف الى ان وزارة الزراعة ومن خلال برنامج دمج مواطنى سيناء في التنمية المستدامة والذي ينفذه مركز بحوث الصحراء، قدمت الدعم لابناء منطقة سيناء، تمثل في: