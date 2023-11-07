التنمية المحلية: 864 حملة تفتيش في 27 محافظة وإحالة 837 موظفا للنيابات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قيام قطاع التفتيش بـ 864 حملة تفتيشية (مخطط – مفاجئ) على 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى تاريخه ” 15 شهرا ” .

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

واشار الوزير إلى أن تلك الحملات شملت التفتيش على الحملات الميكانيكية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2021 والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والمرور الليلي للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها ومتابعة الانضباط الإداري ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنيين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.



وأوضح اللواء هشام آمنة أن تلك الحملات أسـفرت عن إحـالة 837 موظفا للنيابات المخـتصة ” عامة – إدارية ” والشئون القانونية ، منها ( 127 إحالة للنيابة العامة ، و 459 إحـالة للنيابة الادارية ، و251 إحالة للشئون القانونية ) ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة قام بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية.

الرقابة على الاسعار



كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة لمراقبة الأسواق لضبط الرقابة على الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف على عدد من المحلات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدى الالتزام بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار وتم اتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم ذلك من خلال 2551 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضرا للمخالفين .

كما أضافت المحافظات فى الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار في 774 منفذا وشادرا لتقديم الخدمة للمواطنيين، وكذا المرور علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات مالية كبيرة على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.