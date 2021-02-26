استثمار

«التنمية المحلية» : 3 مشروعات تنموية وتراثية وسياحية في سيناء

على رأسها «مسار العائلة المقدسة في مصر»
محمود خاطر 2:30 م, الجمعة, 26 فبراير 21 2:30 م, الجمعة, 26 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، الجهد الذى تبذله الوزارة على الصعيد التنموي والثقافي للمجتمعات المحلية، خاصة في عملية التنمية والتطوير الشامل لسيناء.

وأشار إلى قيام الوزارة بالإشراف على عدة مشروعات تنموية وتراثية وسياحية في سيناء.

وقال شعراوي – في بيان اليوم الجمعة – إنه يأتى على رأس مشروعات الوزارة في سيناء مشروع ” مسار العائلة المقدسة في مصر ” والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والذى يحظى باهتمام رئاسي باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا ويؤدى إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار ويبدأ من منطقة الفرما بشمال سيناء ويضم نحو 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط.

اقرأ أيضا  الغضبان : تفعيل الموانئ الصديقة للبيئة فى بورسعيد

ولفت إلى أن كل موقع حلت به العائلة يحوي مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وأوضح أن الوزارة أولت نقطة تل الفرما بشمال سيناء اهتماماً خاصاً حيث دعمت المحافظة بـ5 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة أعمال المشروع والتى تشمل تحسين كفاءة البنية التحتية ورصف الطريق المؤدى إليها وإنارته وتشجيره وتوصيل خط للمياه العذبة لها وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية مشيراً الى انه تم تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100%.

اقرأ أيضا  تفاصيل لقاء رئيس الوزراء وممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود خاطر

ملف الكاتب محمود خاطر

اقرأ أيضاً

إطلاق النسخة الأولى من كأس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لسباق اليخوت

دعاء محمود 6:47 م, الجمعة, 25 مارس 22

وزير السياحة ورئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية يبحثان زيادة الحركة الوافدة إلى مصر

دعاء محمود 4:53 م, الجمعة, 25 مارس 22

الجريدة الرسمية تنشر قرارا باستثناء شرم الشيخ ودهب من أحكام «قانون التنمية المتكاملة»

محمود خاطر 10:34 ص, الجمعة, 25 مارس 22

«الأكاديمية العربية» تقرر عدم زيادة سعر صرف الدولار فى مصروفاتها الدراسية خلال العام المقبل

معتز محمود 5:30 م, الخميس, 24 مارس 22

«التخطيط»: 6.2 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال سيناء بخطة 2021 / 2022 (جراف)

عصام عميرة 3:39 م, الخميس, 24 مارس 22

«الرعاية الصحية»: تطبيق نموذج موحد لكافة المنشآت الطبية بقرى «حياة كريمة»

إسلام عزام 1:59 م, الخميس, 24 مارس 22