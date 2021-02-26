«التنمية المحلية» : 3 مشروعات تنموية وتراثية وسياحية في سيناء

أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، الجهد الذى تبذله الوزارة على الصعيد التنموي والثقافي للمجتمعات المحلية، خاصة في عملية التنمية والتطوير الشامل لسيناء.

وأشار إلى قيام الوزارة بالإشراف على عدة مشروعات تنموية وتراثية وسياحية في سيناء.

وقال شعراوي – في بيان اليوم الجمعة – إنه يأتى على رأس مشروعات الوزارة في سيناء مشروع ” مسار العائلة المقدسة في مصر ” والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والذى يحظى باهتمام رئاسي باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا ويؤدى إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار ويبدأ من منطقة الفرما بشمال سيناء ويضم نحو 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط.

ولفت إلى أن كل موقع حلت به العائلة يحوي مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وأوضح أن الوزارة أولت نقطة تل الفرما بشمال سيناء اهتماماً خاصاً حيث دعمت المحافظة بـ5 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة أعمال المشروع والتى تشمل تحسين كفاءة البنية التحتية ورصف الطريق المؤدى إليها وإنارته وتشجيره وتوصيل خط للمياه العذبة لها وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية مشيراً الى انه تم تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100%.