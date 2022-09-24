«التنمية المحلية» : 2000 مشروع صغير ومتوسط نفذها «مشروعك» خلال أغسطس بقروض 567 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” أسهم، خلال شهر أغسطس الماضى، في تنفيذ 2000 مشروع بقروض 567 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة أسهمت في توفير أكثر من 95.8 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها “مشروعك” حتى الآن بلغ أكثر من 198.6 ألف مشروع، بقروض تقترب من 25 مليار جنيه، ووفّرت هذه المشروعات 95.8 ألف فرصة عمل.

وتابع: إن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (مشروعك)؛ لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر و ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة بمصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 22.4 ألف مشروع،

يليها محافظة سوهاج بعدد 21.3 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ18.5 ألف مشروع، ثم الدقهلية بـ16.5 ألف مشروع، ثم محافظة الشرقية بعدد 15.8 ألف مشروع، ثم محافظة بنى سويف بعدد 15.6 ألف مشروع.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعك يعمل حاليًّا على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الإقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

ونوه اللواء “آمنة” بأن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصرى، مما يسهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة،

كما يسهم “مشروعك” فى دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر،

فضلًا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة “شغلك جنب قريتك”، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تدريب كل العاملين بإدارات “مشروعك” على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها “مشروعك”،

وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موجهًا بالاستمرار في تدريب موظفي البرنامج مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات،

ووضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة “مشروعك”، بل لتتولى تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات.

وقال إنه تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ”مشروعك” في كل المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء “مشروعك” على مستوى الجمهورية.

وقال اللواء هشام آمنة إنه تم توجيه القائمين على إدارة “مشروعك” بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة؛ لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري،

خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجمًا في مجال الصناعات المغذية.

وأضاف الوزير أن (مشروعك) لا يقتصر دوره على التمويل المالى للمشروعات، ولكنه يسهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقّي الطلبات والردّ عليها،

واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة،

وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، مع المساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب، لافتًا إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقرًّا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة فى “مشروعك”، والإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل المعوقات.