التنمية المحلية: 18.9 ألف شكوى بنهاية أغسطس ضمن «صوتك مسموع» (جراف)

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، عن تلقى مبادرة “صوتك مسموع” منذ انطلاقها وحتى الآن 703,855 ألف رسالة، تضمنت حوالي 118 ألف شكوى تم حل 115,2 ألف شكوى منها بنسبة 97,6%، وجار حل 2799 شكوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وأشار وزير التنمية المحلية، وفق التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذها توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات التواصل التي تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة “صوتك مسموع” والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، موضحا أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم .

صوتك مسموع

وكشف الوزير نتائج مبادرة “صوتك مسموع” خلال شهر أغسطس الماضى، حيث تلقت المبادرة 18,9 ألف رسالة منها 1913 شكوى، تم الرد منها على 1537 شكوى منها بنسبة 80,3%، وجار حل 376 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين.

أنواع شكاوي صوتك مسموع خلال شهر أغسطس

وأوضح أن شكاوى القمامة احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس الماضى بعدد 791 شكوى، ويليها شكاوى الاشغالات 749 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ141 شكوى ، ثم التعديات على الأراضي الزراعـــــــية وأملاك الدولة 118 شكوى إضــافة إلى 114 شكوى خاصة بتعــــــــــــريفة الركوب وزيادة الاســــــــعار وتم توجيهها للجـــــــهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة “صوتك مسموع” نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً ، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تلقت شكاوي عبر الواتس آب بنحو 14,5 ألف رسالة خلال شهر أغسطس، تضمنت 1698 شكوى، تم حل 1360 شكوى منها بنسبة 80,1%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 86,5 ألف متابع، وتلقت الصفحة 4280 رسالة من المواطنين، منها 213 شكوى تم حلها بنسبة 82,2% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 13 رسالة منها شكوتين وتم حلهما ، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة ، مؤكداً انه يتابع بإستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

كيفية التقدم بشكوى

ودعا اللواء آمنة المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل “صوتك مسموع ” من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “صوتك مسموع” أو عن طريق البريد الإلكتروني “[email protected]” وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.