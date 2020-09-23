التنمية المحلية: 1.362 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن إجمالي ما تم تقديمه من طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ حتي الآن مليون و362 ألفا و210 طلبات، موضحا أنه خلال ال 24 ساعة الماضية تم استلام 47 ألفا و539 طلبا من 27 محافظة .

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد إن أكبر المحافظات التي تم تلقي طلبات تصالح بها خلال ال 24 ساعة هي القاهرة بنحو 5387 طلبا والبحيرة 4698 طلبا والجيزة 4427 طلبا والفيوم بنحو 3518 طلبا، ثم تأتي القليوبية والشرقية والغربية.

وأضاف قاسم أن إجمالي المحافظات التي تقدمت بطلبات تصالح هي المنوفية 160 ألفا و977 طلبا ثم البحيرة 158 ألفا و173 والقليوبية 144 ألفا و174 ثم الدقهلية بعدد 95 ألفا و369 طلبا.