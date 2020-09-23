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التنمية المحلية: 1.362 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

خلال ال 24 ساعة الماضية تم استلام 47 ألفا و539 طلبا من 27 محافظة .
محمد مجدي 11:26 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 11:26 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن إجمالي ما تم تقديمه من طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ حتي الآن مليون و362 ألفا و210 طلبات، موضحا أنه خلال ال 24 ساعة الماضية تم استلام 47 ألفا و539 طلبا من 27 محافظة .

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد إن أكبر المحافظات التي تم تلقي طلبات تصالح بها خلال ال 24 ساعة هي القاهرة بنحو 5387 طلبا والبحيرة 4698 طلبا والجيزة 4427 طلبا والفيوم بنحو 3518 طلبا، ثم تأتي القليوبية والشرقية والغربية.

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وأضاف قاسم أن إجمالي المحافظات التي تقدمت بطلبات تصالح هي المنوفية 160 ألفا و977 طلبا ثم البحيرة 158 ألفا و173 والقليوبية 144 ألفا و174 ثم الدقهلية بعدد 95 ألفا و369 طلبا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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