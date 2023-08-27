التنمية المحلية والتضامن يفتتحان معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي اقيم بالتعاون مع مؤسسة ” هانس زايدل الألمانية اليوم بفندق بيراميزا بالدقى، وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من المحافظين والسادة نواب المحافظين ، وعدد من نواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأجرى اللواء “آمنة” ونيفين القباج والمحافظين جولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية، وأشادوا بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

ومن جانبه أعرب اللواء وزير التنمية المحلية عن سعادته للمشاركة في معرض “أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية”، مثمناً جميع الجهود المبذولة من السادة الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة “أيادي مصر” والتي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، حيث تعتبر المبادرة عنونا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقدمها نيفين القباج وزيرة التضامن لدعم الحرف اليدوية والتراثية، والتعاون المستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لدعم المبادرة الغير مسبوق لتنمية مهارات أعضائها وتطوير البنية التحتية لمقر المبادرة، كما وجه الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الذى قام بتوفير مقر دائم للمبادرة.

قدم وزير التنمية المحلية خالص التقدير للدعم المقدم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية من خلال تعاون مثمر وبناء بدأ بسلسلة من الورش التدريبية لشباب أيادي مصر بالمحافظات لتأهيلهم ثم رعاية معرض اليوم، كما وجه بالشكر لكل القائمين على المبادرة والداعمين لها متمنياً النجاح لشباب مصر الذى يثبت كل يوم قدرته على العطاء.

وأكد أن دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية.

وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع “أيادي مصر” للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

وأوضح اللواء أن المشروع القومي “أيادي مصر” حقق العديد من المكاسب والانجازات فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية ، كما ساعد المشروع علي اكتمال جميع مراحل سلاسل القيمة للحرف التراثية من الإنتاج وحتى التسويق.

بالإضافة إلى خلق سوق لهذه المنتجات قادرة على المنافسة ، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، ولضمان استدامة هذه الجهود، تعمل وزارة التنمية المحلية على عدد من المحاور المؤسسية سواء من خلال تجهيز مركز للحرف التراثية واليدوية المصرية بقرية “الفواخير”بالفسطاط ليكون مقرَا للمشروع القومي “أيادي مصر”، أو الحرص على انشاء وتفعيل وحدة مختصة بالعمل على المشروع في كل محافظة بالتعاون مع السادة المحافظين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي إنه خلال عام 2017 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها، حيث سارعت الحكومة المصرية الى ترجمة هذه التكليفات على أرض الواقع من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المعنية بالصناعات اليدوية والتراثية بكافة المحافظات.

وأضاف أن إطلاق الوزارة لمنصة “أيادي مصر” لتسويق الحرف اليدوية والتراثية في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي وشركة أي-أسواق ومحافظات مصر، يأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وإدراكاً منا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، حيث يعتبر إنشاء منصة الكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق والتي تتماشي مع روح العصر وتساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادرة على المنافسة العالمية.

ولفت وزير التنمية المحلية، الي أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات والتي تؤدي إلى التنمية في الريف ودعم للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، وأيضاً دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة التي تملكها المرأة المعيلة وما تمثله من مصدر أساسي لدخل أسرتها ومن هنا نرى دائما جهد غير مسبوق من كافة المحافظات بتنظيم معارض ومبادرات شبابية وتشجيع من السادة المحافظين ومشاركة فعالة لخلق جيل مميز من شباب المبادرة.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي ضرورة بذل كل الجهد من جميع المعنيين لدعم هذه الصناعة نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي المرجو، وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعة الواعدة محليًا والوصول الى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير علي سعي وزارة التنمية المحلية لمساعدة شبابنا في جميع محافظات مصر في تطوير وتسويق منتجاتهم وصناعاتهم وتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية والحرفية التي تتميز بها القري والمدن المصرية المختلفة من الاندثار.

ومن جانبه رحب توماس شاما- الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في دعم الصناعات والحرف التراثية ، مؤكداً ترحيب المؤسسة علي تكثيف العمل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية فيما يخص التسويق والتوثيق للمنتجات التي تتميز بها المحافظات.

كما أشار رئيس المؤسسة الألمانية الي سعيه خلال الفترة القادمة علي تسهيل مشاركة منصة أيادي مصر في المعارض الالمانية المتخصصة في تلك الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية خلال ورشة العمل الافتتاحية للمعرض عن فوز محافظة المنوفية بمكافأة مالية قيمتها ٥٠ ألف جنيه باعتبارها المحافظة الأكثر تميزاً في عرض منتجاتها اليدوية والتراثية بالجناح المخصص لها بالمعرض، وذلك تشجيعا لأصحاب الحرف التراثية والصناعات اليدوية ودعمهم ، كما أعلنت الوزارة فوز كل محافظات الجيزة والقاهرة وأسوان بجائزة المحافظات التي تميزت المنتجات الخاصة بها في المعرض.