التنمية المحلية: نهدف للقضاء على أمية 3 محافظات العام المقبل

أحمد صبرى كشف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف بنهاية العام محو أمية محافظة من محافظات مصر ومحافظتين العام المقبل، وذلك من خلال المشروع القومى للقضاء على الأمية.وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لوزيري الصحة والتنمية المحافظة لمواجهة المشكلة السكانية ان الوزارة تهد



أحمد صبرى

كشف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف بنهاية العام محو أمية محافظة من محافظات مصر ومحافظتين العام المقبل، وذلك من خلال المشروع القومى للقضاء على الأمية.

وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لوزيري الصحة والتنمية المحافظة لمواجهة المشكلة السكانية ان الوزارة تهدف فى خطتها الى تنفيذ خطة القضاء على الفقر خلال 5 اعوام تنفيذا لتوجيهات الرئيس وذلك من خلال مشروعات قومية مشداا على ان التمويل متاح وأن التنفيذ هو المطلوب فى المرحلة المقبلة.

وأكد ان الوزارة تستهدف ايضا توفير فرص عمل وتشغيل مليون شخص خلال عام فى قرى المحافظات وذلك فى الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية.