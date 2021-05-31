سيــارات

التنمية المحلية: نقل المعارض بشكل تدريجي ودراسة إقامة مدينة سيارات في كل محافظة (فيديو)

قال إنه يتم حاليا دراسة توفير قطع أراضٍ موجودة بالفعل في المحافظات لإقامة مدينة سيارات في كل محافظة تحاكي مدينة السيارات في طريق القاهرة - العين السخنة .
محمد مجدي 11:49 م, الأثنين, 31 مايو 21 11:49 م, الأثنين, 31 مايو 21

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم إصدار قرار من وزير التنمية المحلية بعدم إقامة أي معارض سيارات في المناطق السكنية بهدف الاستجابة لشكاوي المواطنين في المحافظات ، حيث أن تلك المعارض تقوم بإحتلال الأرصفة والأماكن المحيطة بها.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه يتم حاليا دراسة توفير قطع أراضٍ موجودة بالفعل في المحافظات لإقامة مدينة سيارات في كل محافظة تحاكي مدينة السيارات في طريق القاهرة – العين السخنة .

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وأضاف قاسم أنه سيتم أيضا مراجعة تراخيص معارض السيارات القائمة لمطابقتها بالاشتراطات اللازمة لإقامة المعارض ، والاستمرار في العمل ، كما أن الاماكن البديلة للمعارض الجديدة سيتم النقل لها بشكل تدريجي .

وأكد قاسم أنه لن يتم إغلاق معارض السيارات في المحافظات بشكل مفاجئ و لكن سيتم النقل بشكل تدريجي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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