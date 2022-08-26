التنمية المحلية: نسعى لتقديم كل التيسيرات لمشروعات جهاز الخدمة الوطنية

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بحضور سكرتيري عموم محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية وعدد من قيادات الوزارة .

وثمن وزير التنمية المحلية الدور الذي يقوم به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عملية التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين استكمالاً للدور الذى تقوم به الأجهزة الحكومية بالدولة وعلى رأسها وحدات الإدارة المحلية وحسن استغلال الموارد على مستوى محافظات الجمهورية وإتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات في مختلف المشروعات الصناعية والزراعية وبعض المجالات الآخرى .

وأكد سعى الوزارة لتقديم كل التيسيرات اللازمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وتذليل أي معوقات أو تحديات وحل أي مشكلات تواجه عمليات التنفيذ في العديد من القطاعات لدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة .

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات التي يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم حيث تم الاتفاق على متابعة الوزارة مع المحافظات أولاً بأول لكافة المستجدات الخاصة بتلك المشروعات لتذليل أي مشكلات بالتنسيق مع الأجهزة المحلية .