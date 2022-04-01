أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بأن تكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتي نهاية أجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا .

ونص القرار الوزاري فى مادته الأولى على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م ، تكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

وذلك على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما نص القرار فى المادة الثانية على أنه لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٌ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ونص القرار فى المادة الثالثة بنشره فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 -4 -2022 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك .