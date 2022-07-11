التنمية المحلية : مبادرة «صوتك مسموع» تلقت11.7 ألف رسالة و 1896 شكوى خلال يونيو

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ، وفي مقدمتها مبادرة “صوتك مسموع” والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة.

وأوضح شعراوي، أن الوزارة أطلقت مبادرة صوتك مسموع في شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم .

مبادرة صوتك مسموع

وكشف وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة “صوتك مسموع” خلال شهر يونيو الماضى ، حيث تلقت المبادرة أكثر من 11,7 ألف رسالة منها 1896 شكوى تم الرد منها على 1514 شكوى بنسبة تجاوزت 79,9% وجارى حل 382 شكوى ، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى جاءت من محافظة القاهرة بعدد 399 شكوى تم حل منها 311 شكوى ، ثم الجيزة بعدد 304 شكوى تم حل 256 منها ، ثم الإسكندرية بعدد 257 شكوى تم حل 187 منها ، ثم القليوبية بعدد 177 شكوى تم حل 150 منها ، فيما لم ترد أية شكاوى من محافظتى الوادى الجديد وشمال سيناء.

وأكد أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها ، مشيراً إلى أن متابعي الصفحة تجاوز عددهم 74 ألف متابع .

وقال أن مبادرة “صوتك مسموع” جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، وأن الوزارة تعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن فى جميع قطاعات المحليات ، موضحا أن المبادرة منذ انطلاقها وحتى يونيو الماضى ، تلقت أكثر من 491 ألفا منها 91 ألفا و131 شكوى تم حل 88 ألفا و 358 شكوى بنسبة 97% وجارى حل 2779 شكوى ، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و شكاوي الفساد .

و تابع اللواء شعراوى أن الشكاوى التى تلقتها المبادرة تنوعت ما بين شكاوى للإشغالات ، والتى بلغ عددها فى شهر يونيو الماضى 898 شكوى ، ثم القمامة 763 شكوى ، ومخالفات البناء 132 شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 64 شكوى ، والفساد 4 شكاوى اضافة الى شكوى واحدة خاصة بمبادرة “حياة كريمة” ، مؤكداً أن الهدف الرئيسى فى خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن خدمة الواتس آب تلقت 8900 رسالة تضمنت 1535 شكوى تم حل أكثر من 80% منها وجارى حل الباقى ، وتلقى البريد الألكترونى 131 شكوى منها 25 شكوى ، تم حل 17 شكوى منهم وجارى حل باقى الشكاوى ، فيما تلقى الخط الساخن 382 اتصالاً تضمنت اقتراحات و استفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين في مبادرة “صوتك مسموع” بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين فى المحافظات بالإبلاغ عن أى نقص فى السلع والخدمات و المغالاة فى أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب خاصة أثناء فترة الأعياد ، و أيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و مواجهة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك لإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

فريق عمل صوتك مسموع

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفوري مع فريق عمل “صوتك مسموع” من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” www.facebook.com/sotakmasmwo)) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.