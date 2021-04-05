التنمية المحلية: قرار المواعيد الصيفية للمحال ملزم للجميع ماعدا البقالة والمخابز والصيدليات‎

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم الإعلان عن بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارا من يوم السبت 17 أبريل الجاري ، وان القرار ملزم لجميع المحال والقطاعات بمختلف أنواعها ما عدا المخابز والصيدليات .

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات ، من الساعة 7 صباحا حتي 11 مساء ، وفي أيام الخميس ، والجمعة، و الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، حتي الساعة 12 صباح اليوم التالي.

وأضاف قاسم ، أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات داخل المولات التجارية من الساعة 5 صباحا وحتي الساعة 1 صباح اليوم التالي ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ال 24 ساعة.

وتابع قاسم ، أن مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 7 مساء .

واكد قاسم ، أن المنشآت المستثناة من مواعيد الغلق هي الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، و الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة .

واضاف قاسم ، أن محال البقالة و السوبر ماركت و المخابز المدعمة والأفران و الصيدليات مستثناة من قرارات تحديد مواعيد الغلق أيضا، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة .