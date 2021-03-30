التنمية المحلية: غدا آخر يوم لتلقي طلبات تصالح مخالفات البناء .. والبحيرة «الأولى» (فيديو)

قال المتحدث باسم الوزارة إنه لن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غدا الأربعاء الموافق 31-3-2021 هو آخر يوم تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ولن يتم مدها مرة أخرى ، موضحا أنه تم المد 3 مرات .

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم حتي اليوم الثلاثاء تلقي نحو 2 مليون و 806 آلاف و782 طلبا بخصوص مخالفات البناء .

وأشار إلى أن محافظة البحيرة تأتي في المرتبة الأولي بـ281 ألفا و555 طلبا، والشرقية بالمرتبة الثانية مسجلة 245 ألفا و823، والقليوبية في المرتبة الثالثة بنحو 226 ألف و989.

واضاف قاسم ، أن المنوفية تأتي في المرتبة الرابعة بعدد 203 آلاف و612 طلبا، ثم الجيزة 198 ألفا و948، ثم القاهرة 187 ألفا و544، والمنيا 168 ألفا و490، والدقهلية 160 ألفا، و597.

وتابع قاسم أن محافظة الغربية تم استلام منها 154 ألفا و773 طلبا، وسوهاج 143 ألفا و164، والفيوم 129 ألفا و929.

واكد قاسم ، أنه لا يحق للمواطن الذي قدم طلب التصالح في مخالفات البناء على مبني أن يقيم عليه أي تعديلات إلا بعد إرسال لجنة لمعاينة المبنى ، ولن يتم التستر على أي مخالف وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.