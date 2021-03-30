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التنمية المحلية: غدا آخر يوم لتلقي طلبات تصالح مخالفات البناء .. والبحيرة «الأولى» (فيديو)

قال المتحدث باسم الوزارة إنه لن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى
محمد مجدي 11:36 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 11:36 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غدا الأربعاء الموافق 31-3-2021 هو آخر يوم تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ولن يتم مدها مرة أخرى ، موضحا أنه تم المد 3 مرات .

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم حتي اليوم الثلاثاء تلقي نحو 2 مليون و 806 آلاف و782 طلبا بخصوص مخالفات البناء .

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وأشار إلى أن محافظة البحيرة تأتي في المرتبة الأولي بـ281 ألفا و555 طلبا، والشرقية بالمرتبة الثانية مسجلة 245 ألفا و823، والقليوبية في المرتبة الثالثة بنحو 226 ألف و989.

واضاف قاسم ، أن المنوفية تأتي في المرتبة الرابعة بعدد 203 آلاف و612 طلبا، ثم الجيزة 198 ألفا و948، ثم القاهرة 187 ألفا و544، والمنيا 168 ألفا و490، والدقهلية 160 ألفا، و597.

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وتابع قاسم أن محافظة الغربية تم استلام منها 154 ألفا و773 طلبا، وسوهاج 143 ألفا و164، والفيوم 129 ألفا و929.

واكد قاسم ، أنه لا يحق للمواطن الذي قدم طلب التصالح في مخالفات البناء على مبني أن يقيم عليه أي تعديلات إلا بعد إرسال لجنة لمعاينة المبنى ، ولن يتم التستر على أي مخالف وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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