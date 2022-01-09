التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تلقت 78.5 ألف شكوى منها 10.5 ألف فى ديسمبر 2021

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية العاملين فى مبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 عدد 416 ألفا و638 رسالة، تضمنت 78 ألفا و457 شكوى تم حل 75,9 ألف منها بنسبة 96,7% ، وجار حل باقى الشكاوى.

صوتك مسموع منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين لتعكس مبدأ الإدارة المحلية المستجيبة للمواطنين

وتابع إن ذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة التواصل مع المواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التى يعانى منها ، والاستجابة السريعة لحلها.

وأكد اللواء شعراوى على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال عمل تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها، لافتا إلى تلقى المبادرة أكثر من 10,5 ألف رسالة خلال شهر ديسمبر 2021 من خلال قنوات التواصل المختلفة ومنها الخط الساخن ورسائل الوتساب والبريد الإلكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الرسائل اشتملت على 1810 شكوى ، تم الرد على 1378 شكوى منها بنسبة 77% ، وجار حل 423 شكوى ، موضحا أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالقمامة حيث بلغ عددها 1009 شكاوى ، ثم الإشغالات بعدد 631 شكوى ، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 87 شكوى ، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 54 شكوى ، كما وصل للمبادرة 5 شكاوى عن الفساد، إضافة ألى 24 شكوى خاصة بمبادرة حياة كريمة.

وأوضح اللواء شعراوى أن تعدد وتنوع قنوات التواصل للمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم يلبى فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم ، حيث تلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر الماضى عدد 8136 رسالة عن طريق الوتساب تضمنت 1505 شكوى تم حل 1185 شكوى منها بنسبة 79% وجار حل 320 شكوى.

وتلقت الصفحة الرسمية للفيسبوك 2144 رسالة من المواطنين تضمنت 274 شكوى تم حل 184 شكوى منها بنسبة 67% وجار حل 90 شكوى.

كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 223 رسالة تضمنت 31 شكوى تم حل 18 شكوى منها بنسبة 58% وجار حل 13 شكوى ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 411 اتصالا تليفونيا تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

4 طرق لتقديم الشكاوي

وطالب اللواء محمود شعراوى المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم للمبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة لشكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة ، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع" ، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتساب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg