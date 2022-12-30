التنمية المحلية : رفع 4 ملايين طن مخلفات تاريخية وتنفيذ 14 مصنع تدوير بتكلفة 2.7 مليار جنيه

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل تطوير منظومة المخلفات خلال العام المالي 2022 -2023، إذ يشمل برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة عدد 216 مشروع منها عدد 7 مصنع ، عدد 21 محطة وسيطة ثابتة وعدد 84 محطة وسيطة متحركة وعدد 4 محطات فرز أولى وعدد 43 مدفن صحى محكوم.

وأضاف التقرير حصلت عليه “المال”، أن الوزارة تخطط لرفع تراكمات تاريخية من عدد 57 موقع باجمالى 4 مليون طن ، وجارى توقيع إنشاء 14 مصنع لتدوير المخلفات مع وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

منظومة المخلفات

كما تم توقيع عقد المرحلة الرابعة من البنية الاساسية لمنظومة المخلفات والنظافة مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلف تصل الى مليار جنيه لتنفيذ 9 مدافن صحية ورفع التركمات التاريخية قدرها 2,1 مليون طن.

وتابع التقرير، بشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، جارى رصد ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من خلال لجان مشتركة من ممثلي قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير.

وكشف التقرير عن انتهاء تنفيذ عدد 2 مجزر، نهو الأعمال المدنية وجاري استكمال الأعمال الكهروميكانيكال تمهيدا للتشغيل لعدد 40 مشروع بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه وتم طرح إعلان إبداء اهتمام للقطاع الخاص الراغب فى تشغيل المجازر .

جاء ذلك خلال استعراض وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة لأبرز ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات متعلقة بالتنمية المحلية، إذ تصل تفاصيل الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023 بحجم اعتمادات مالية بلغت 32.338 مليار جنيه.