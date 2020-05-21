التنمية المحلية: رصدنا 132 ألف مخالفة بناء بالإسكندرية خلال 9 سنوات

منذ يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الإسكندرية من شهر يناير ٢٠١١ وحتى ديسمبر ٢٠١٩ بلغت حوالي ١٣٢ ألفا و١٩٣ مخالفة .

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على “فيسبوك” فقد أشار شعراوي خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير ٣ في الإسكندرية اليوم، إلي أن عدد المخالفات من يناير ٢٠٢٠ وحتى شهر مايو الجاري بلغت حوالي ١٧٧٣ مخالفة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المخالفات تنوعت بين بناء بدون ترخيص وتجاوز في ارتفاع المباني بدون ترخيص ومخالفة خط التنظيم (بناء علي أراضي غير مخصصة للبناء ).

جاء ذلك في عرض لوزير التنمية المحلية حول جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء بمحافظة الاسكندرية خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع بشاير الخير ٣ بالمحافظة .

وأشار شعراوي إلي توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع إسكان بشاير الخير ٢ بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ بإزالة المخالفات فوراً ومنع البناء العشوائي فضلاً عن إزالة كافة المخالفات التي تمت علي بحيرة كينج مريوط .

وأوضح وزير التنمية المحلية أهم الأسباب التي أدت إلي انتشار ظاهرة البناء المخالف، ومنها عدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية والاشتراطات البنائية في إجراءات استخراج التراخيص ومدة استخراجها وفساد بعض العاملين في الإدارات الهندسية وانتشار ظاهرة البلطجة نتيجة الانفلات الأمني خلال بعض الفترات خاصة أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ .

وأضاف شعراوي أنه من بين تلك الأسباب أيضاً تحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية والأشغال الصوري للأدوار المخالفة لمنع الإزالة وتواطؤ مقاولي الهدم مع ملاك العمارات المخالفة ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة وعدم قبول شركات المقاولات الكبري للدخول كمقاولي هدم بسبب المشاكل القضائية والاعتراضات .