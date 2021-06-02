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التنمية المحلية: دراسة وضع من قام بالبناء على أملاك الدولة ومسح شامل لمصر بالأقمار الصناعية (فيديو)

أكد أنه من أصبح من حق 1.6 مليون أسرة في الريف الحصول على كافة الخدمات و تم حل 61٪ من ملف التصالح .
محمد مجدي 10:41 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 10:41 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه يتم حاليا دراسة من قاموا بالبناء على أراضي ملك الدولة و تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ، قائلا: من قام بالبناء على أراضي الدولة يتم دراستها ومحاولة تقنينها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم .

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن هناك لجان فنية رفيعة المستوى من وزارتي التنمية المحلية و الاسكان تقوم بعمل دراسات ستعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمن لم يتقدم بطلبات التصالح.

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واضاف قاسم أن هناك منظومة متغيرات مكانية يتم العمل بها ، قائلا : الدولة المصرية يوميا يتم مسحها بالأقمار الصناعية وأي تغيير في مكان معين يتم اكتشافه من خلال مطابقة الصورة التي تم التقاطها في الصباح و الظهر و المساء .

وتابع قاسم أن مجلس الوزراء اليوم وافق على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء و من أصبح من حق 1.6 مليون أسرة في الريف الحصول على كافة الخدمات و تم حل 61٪ من ملف التصالح .

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وأشار قاسم إلى أنه يتبقي نحو 1.2 مليون أسرة في المدن المصرية سيتم النظر في ملفات التصالح الخاصة بهم في مخالفات البناء ، موضحا أن اجمالي عدد طلبات التصالح 2.8 مليون طلب على مستوي الجمهورية .

ولفت قاسم إلى أن من يتم قبول ملف التصالح الخاصة به سيحصل على رخصة و تصريح بالتعلية في المبني الخاص به وذلك من خلال اللجنة التي ستحدد إمكانية التعلية من عدمه .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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