«التنمية المحلية»: توقيع نقاط الحيز العمرانى لـ158 مدينة و4758 قرية و17 ألفًا و436 عزبة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ158 مدينة من إجمالى 229 مدينة.

اما بالنسبة للعزب والكفور والنجوع والتى يبلغ عددها 30890 عزبة فتم الانتهاء من اعتماد الجيز العمرانى لـ 17436 عزبة وكفرا ونجعا، كما تم توقيع نقاط الحيز العمرانى لجميع القري بالمحافظات بعدد 4758 قرية.

وزير التنمية المحلية

يأتي التوقيع في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القري والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلي المدن.

يأتى ذلك من خلال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع، من خلال ثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعام المالى الحالى 2021/2022 لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستتيح مساحات من الأراضى تمكن الدولة من إقامة مبانٍ خدمية ومرافق جديدة من محطات مياه وصرف صحى ومدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومرور ومطافئ وغيرها، واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مراكز ومدن المحافظات.

وأوضح أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستسهم بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر تحسين الظروف المعيشية لهم واستيعاب الزيادة السكانية.

وسيسهم في جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية ودعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة، ورفع كفاءة الإدارة المحلية ودعم حصول محدودى الدخل على السكن والخدمات ومتابعة الإنجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ ومتابعة خطط التنمية.