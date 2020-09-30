«التنمية المحلية» توجه بحصر أراضي أملاك الدولة لبحث إنشاء مشروعات كـ «الأسمرات»

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين بحصر أراضي أملاك الدولةلبحث إنشاء مشروعات كـ «الأسمرات» وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.

ووفق بيان للوزارة، يأتي هذا التوجيه بناءًا على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بجلسة مجلس المحافظين لبحث آليات إنشاء مشروع سكنى حضارى متكامل ينقل اليه سكان المناطق المتهالكة أو سكان المناطق التى سيتم فتح محاور مرورية جديدة بها وذلك على غرار ما تم بمشروع الأسمرات بالقاهرة و بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.

ووفق بيان للوزارة تتابع وزارة التنمية المحلية قيام محافظات المنيا ودمياط والدقهلية بحصر الاراضي المتاحة في نطاق محافظتهم لتنفيذ المشروع السكنى الحضارى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير العواصم والمدن الكبرى في جميع المحافظات لاعادة الوجه الجمالي والحضاري لها. على غرار «الأسمرات».. الحكومة : توجيه رئاسي بمشروع سكني حضاري في عدد من عواصم المحافظات

وفي 21 سبتمبر الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان للحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هناك مجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت وكالة شينخوا الصينية، في تقرير نشر في يوليو الماضي إن مصر تنفيذ خطة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيرة لافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الثالثة من حي الأسمرات في القاهرة.

ويضم الحي 7300 وحدة سكنية تم فرشها بشكل كامل بالأثاث، وتخصيصها للأسر التي كانت تقطن في مناطق عشوائية خطرة.