التنمية المحلية توجه المحافظين باستكمال بنية التطوير الرقمى

وجه الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة استكمال البنية الأساسية للمعلومات والتطوير الرقمى بكل محافظة، مطالبا بإعداد خطة تنفيذية على مستوى كل محافظة لهذا التطوير واتخاذ عدد من الإجراءات وتكوين فريق العمل المكلف بإعداد وتنفيذ خطة التطوير الرقمى بالمحافظة وتحديد قيادة قادرة وفاعلة للفريق بما يناسب التطور والتحول الذى تنشهده الوزارة لتحسين مستوى الخدمات للمواطن.

وقال الدكتور هشام الشريف، إنه تم تشكيل فريق عمل بوزارة التنيمة المحلية ليقود مساندة التحول الرقمى فى المحافظات المصرية مؤكداً أنه سيتم عقد لقاء لفريق التطوير الرقمى بالوزارة مع قادة فريق التطوير الرقمى بجميع المحافظات منتصف يونيو القادم بديوان عام الوزارة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف من تلك الخطوة هو إحداث نقلة نوعية حقيقية فى المحافظات وتحقيق خدمات عصرية وحياة أفضل للمصريين فى كافة أنشطتهم اليومية والإستفادة القصوى والمثالية للتكنولوجيا للإسراع بالتنمية ومواجهة تحديات مصر الكبرى فى مجالات التعليم والصحة والفقر وتوفير قاعدة معلومات لكل محافظة عصرية ودعم القرار الرشيد.

