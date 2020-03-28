التنمية المحلية توجه المحافظات بغلق جميع الشواطئ أمام الزائرين

بعد تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

ووفقا لما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك:، يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخدتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التنمية المحلية، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة فى ظل الاجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم .