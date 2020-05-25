«التنمية المحلية» توجه المحافظات بشن حملات لرش وتعقيم الشوارع (صور)

وجهت وزارة التنمية المحلية ، جميع المحافظات، بوضع خطة عمل متكاملة لاستغلال فترة إجازة عيد الفطر وساعات الحظر لتوجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة والقيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم للشوارع علي مدار اليوم.

وبحسب بيان وزارة التنمية المحلية ، يأتي ذلك ذلك من خلال الأطقم الفنية المخصصة لأعمال التطهير، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تهدف للحرص على سلامة وصحة المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان تابعت الوزارة جهود محافظات المنيا وبورسعيد وأسيوط والأقصر وبني سويف.

وكانت مصر، قد سجلت أمس الأحد، 29 حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك كأعلى معدل وفيات منذ ظهور الوباء في البلاد بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، إضافة إلى تسجيل 752 إصابة جديدة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.