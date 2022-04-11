«التنمية المحلية»: تنفيذ 26 مدفنا صحيا باستثمارات 800 مليون جنيه.. و31 مصنعا لمعالجة المخلفات بـ 750 مليونا

عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، مشيرا إلى أنه فيما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنا، وجار تنفيذ 10 مدافن أخرى، وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 800 مليون جنيه، ولفت إلى أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنعا، 23 منها يتبع القطاع الخاص و8 مصانع أخرى تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة، وجار الانتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالى 750 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع، وترأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب وحضور المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكل من النائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب، كما شارك في الاجتماع سكرتيرا محافظتي الجيزة والإسكندرية ورئيسا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية المشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومي من المخلفات والقمامة حوالى 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة، خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية، حيث تم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021 .

وزير التنمية المحلية: شركتان جديدتان للنظافة بـ18 حي بالقاهرة و10 آلاف عامل للكنس والجمع السكنى للمخلفات

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المخلفات المتولدة يومياً في المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ حوالى 6550 طن قمامة، ويعمل في منظومة الجمع السكنى 4778 عامل والكنس اليدوي 5231 عاملا.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والالتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقى الشكاوي وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقاً للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص المشروعات المنفذة في محافظة الدقهلية، قال الوزير إن المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ حوالى 3800 طن، وعدد المشروعات حوالى 30 مشروعاً بإجمالى استثمارات 750 مليون جنيه وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات منها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحى الآمن بقلابشو وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن يوم، إضافة إلى هذه المشروعات سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالي استثمارات 20 مليون يورو وتتضمن غلق المقلب العشوائى بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروه وتطوير جراجات نبروه وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات .

كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي للمخلفات في محافظة الإسكندرية، حيث تتضمن تنفيذ مصنع المنتزة لتدوير ومعالجة المخلفات والمحطة الوسيطة الثابتة بأم زغيو، كما أنه جار إبرام التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءة المحطات الوسيطة ورفع السعة التصميمية لمصانع المعالجة والتدوير ( أبيس 1 و 2 و 3 ) من 1100 طن يومياً إلى 2100 طن يومياً بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدفن الصحى بالحمام بالإضافة إلى خدمات جمع ونقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية وتبلغ إجمالي الاستثمارات لتلك المشروعات حوالى 835 مليون جنيه .

كما عرض وزير التنمية المحلية للجهود التي تمت على أرض الواقع في محافظتى بورسعيد والإسماعيلية لتحسين منظومة المخلفات مع إحدى شركات القطاع الخاص والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا عرض ما شهدته محافظة الجيزة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 124 مليون جنيه لإقامة محطات وسيطة متحركة بالبدرشين ومحطة وسيطة ثابتة بمنشأة القناطر ومصانع للتدوير والمعالجة ومدافن صحية آمنة في شبرامنت وأطفيح والعياط، كما أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة وتجريد الشوارع بأحياء الهرم والطالبية، وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص المتخصص خلال شهر أبريل الجارى.

كما استعرض اللواء محمود شعراوى المشروعات المنفذة والجارية في محافظة القليوبية والتي تتضمن توريد المحطة الوسيطة الثابتة والمتحركة ببنها ومصنع أبوزعبل ومدفن العبور ومحطتى الخصوص والقطاوي، إضافة إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال التعاون بين الحكومة والبنك الدولى وهى مجمع العاشر من رمضان وإغلاق مقلب أبوزعبل وإنشاء مصنع ومدفن وذلك بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 126 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنظافة والنقل وتجريدة الشوارع للمنطقة الجنوبية بالمحافظة ( شبرا الخيمة شرق وغرب – الخانكة – الخصوص – بنها ) وجار عمليات الطرح على القطاع الخاص خلال شهر أبريل الجارى.

كما عرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمحافظة سوهاج والتي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالى 191 مليون جنيه وتتضمن إنشاء 11 محطة وسيطة متحركة في ( جهينة – المراغة – غرب سوهاج – شرق سوهاج – جرجا – ساقلتة – جرجا – البلينا – طما – طهطا – المنشأة – أخميم ) بالإضافة إلى مصنع ومدفن دار السلام .

وفيما يخص بمشروعات المخلفات المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والممول من البنك الدولى وسيتعامل هذا المشروع مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق العشوائى للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون دولار .

كما تحدث الوزير أيضاً حول تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف والذى يبلغ 69 كيلو مترا ويخدم 11 مركز ومدينة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن دور الوزارة في هذا المشروع خاص بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقري والمدن الواقعة بنطاقه ويبلغ التمويل حوالى 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و 8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى.

وحول مساهمات وزارة التنمية المحلية في ملف التغيرات المناخية والحد من الإنبعاثات، أكد وزير التنمية المحلية إن الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات المعنية القضاء على الحرق المكشوف للمخلفات بالمحافظات حيث يساهم قطاع المخلفات بحوالي 8.1% من الإنبعاثات، وفى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ساهمت المنظومة في التخلص من حوالى 63 مليون طن من المخلفات خلال عامين منها 15.5 مليون طن من التراكمات التاريخية و 47.5 مليون طن تولد يومي.

وأوضح شعراوى أنه تم التعاون مع باقى الوزارات المعنية بخفض الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، حيث تم التنسيق مع المحافظات في جمع ومعالجة قش الأرز ومكافحة عمليات الحرق المكشوف من خلال منظومة النظافة وتشديد الرقابة والمرور والتفتيش من خلال الوحدات المحلية.