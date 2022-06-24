«التنمية المحلية»: تنفيذ مشروعات بقيمة 25 مليار جنيه بالمحافظات خلال العام المالي الحالي (جراف)

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم خلال العام المالي الحالي 2021/2022 تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه ، من خلال الاعتمادات التي تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو التي وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات.

وأضاف شعراوي، أن تلك التمويلات لاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وتابع انها تهدف ايضا لرفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات الغير مدرج لها تمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

وأوضح “شعراوي”، أن خطة عام 2021/2022 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ، مشيراً إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي أن اجمالى المشروعات المنفذة فى إقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بلغ 6,8 مليار جنيه ، لتطوير الخدمات ، و تسهيل حياة المواطنين.

مشروعات إقليم الصعيد

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات باعتمادات بلغت 6,3 مليار جنيه لاقاليم الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتي ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى” قنا وسوهاج” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

وأشار الوزير إلي ان إجمالي استثمارات المشروعات المنفذة فى إقليم الاسكندرية الذي يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح بلغت حوالي 2,3 مليار جنيه ، فيما بلغت استثمارات مشروعات اقليم الدلتا الذي يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 2,7 مليار جنيه.

وأضاف ان استثمارات مشروعات اقليمى سيناء الذي يضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ، واقليم القناة الذي يضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية بلغت 3,4 مليار جنيه.

سرعة تنفيذ المشروعات التنموية

وثمن اللواء محمود شعراوي المتابعة المستمرة من المحافظين لتنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محفظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأشار ” شعراوي” إلي ان ماتم إنفاقه خلال خطة العام الحالى، ساهم فى تحسين الخدمات فى عدة قطاعات خدمية ، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للإستخدامات المنزلية ، باستثمارات 1,7 مليار جنيه ، وتضمنت الأعمال التي نفذتها المحافظات توريد وتركيب اعمدة انارة ، ومحولات كهرباء جهد منخفض ، ومد كابلات ، وتوريد وتركيب كشافات انارة ولمبات موفرة، اضافة الي شراء سيارات برج للصيانة ومعدات اخرى .

ولفت اللواء محمود شعراوي إلي صرف مبلغ 10,1 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية بأجمالي 5500 كم لعدد 2400 مشروع رصف موزعة على محافظات الجمهورية .

تحسين بيئة المحافظات

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ 3,7 مليار جنيه ، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين ، وشراء معدات نظافة متنوعة حيث تم شراء 1500 معدة نظافة ، وتطوير أسواق عشوائية، اضافة إلي إعادة تأهيل معدات النظافة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم صرف مبلغ 1,4 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات.

لافتاً إلي صرف 3,8 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، بالإضافة الي انه تم صرف مبلغ 1,1 مليار جنية لتنفيذ عدد 50 كوبري ونفق للمشاة والركاب بالمحافظات.

500 مليون جنيه لتطوير المجازر بالمحافظات

و أضاف وزير التنمية المحلية أن إجمالي المنصرف من خلال وزارة التنمية المحلية علي المشروعات المنفذة بالمحافظات بلغ 3,3 مليار جنيه حيث تم صرف مبلغ 866 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة، ومبلغ 594 مليون جنيه لتنفيذ كاميرات الرصد المرئي بالمحافظات، و518 مليون جنيه لشراء عدد 38 كسارة، و 500 مليون جنيه لتطوير المجازر بالمحافظات.

كما تم صرف 435 مليون جنيه لتنفيذ المواقف والأسواق ومنظومة الدفاع المدني والحريق لقري حياة كريمة، بالإضافة إلي 200 مليون جنيه لتدعيم الاحتياجات العاجلة للمحافظات، و 196 مليون جنيه لتنفيذ المخططات التفصيلية وتوقيع نقاط الحيز العمراني.