التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين لرفع قدراتهم الفنية

بدور إبراهيم نظمت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية للعاملين بالإدارة لتنشيط العمل وربط بوابة شكاوي مجلس الوزراء بشكاوي الوزارة، في إطار دعم القدرات الفنية للعاملين بالإدارة المركزية لخدمة المواطنين. وحاضر فى الدورة التدريبية مسئولين من مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار…

بدور إبراهيم

نظمت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية للعاملين بالإدارة لتنشيط العمل وربط بوابة شكاوي مجلس الوزراء بشكاوي الوزارة، في إطار دعم القدرات الفنية للعاملين بالإدارة المركزية لخدمة المواطنين.

وحاضر فى الدورة التدريبية مسئولين من مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدد من مبرمجي الحاسب الآلي بالمركز.

7وتمثلت أبرز الموضوعات التي تم التدريب عليها كيفية التعامل مع بوابة الشكاوي الموحدة طبقا للقرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2017، وكيفية التعامل مع شكاوي المواطنين وكيفية التعامل مع الشكاوي الداخلية والجهات الفرعية بالوزارة إليكترونياً، والتنسيق المستمر بين مسئولي خدمة المواطنين بالوزارة والبوابة لمتابعة الشكاوي الواردة بالمحافظات.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات للتخفيف عن كاهل المواطن.