التنمية المحلية: تلقينا 326959 طلب تصالح مخالفة بناء فى 3 محافظات

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى ٣١ أكتوبر القادم وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصاراَ للوقت والمجهود.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المراكز التكنولوجية تلقت حتى الآن ١٧٣ ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها ٦٦٠ مليون جنيه، لافتاً إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم.

كما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن المراكز التكنولوجية تلقت حتى الآن 60 ألفا و 581 طلب تصالح، وتم تحصيل 316 مليون جنيه ، و507 جنيهات ، موضحاً أن العمل مستمر بالمواقع الخدمية والجهات الـ 4 بمحافظة كفر الشيخ ” المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، ومراكزالمعلومات ، والخدمة الإلكترونية عبر موقع ” محليات ” https://lgs.gov.eg/#/home “، طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع.

وأعلن أيضاً الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن استقبال المراكز التكنولوجيه بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القرويه لـ ٩٣ ألف و٣٧٨ طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائي بنطاق المحافظة حتى ٢٦ من سبتمبر الحالى وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون، وتم تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشحيع المواطنين للتقدم بملف التصالح للتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.