«التنمية المحلية» تلزم الجهات الإدارية باستيداء مستحقات التأمينات الاجتماعية

وجهت وزارة التنمية المحلية الجهات الحكومية باستيداء كافة مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية على كافة العقود المبرمة معها قبل صرف المستخلصات المالية لكل عملية وبإخطار مكاتب التأمينات بكافة عقود التوريدات والصيانة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على المتابعة المستمرة لحقوق العاملين بكافة قطاعات الدولة أولاً بأول حفاظاً على المال العام.

نص الكتاب

وأصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الكتاب الدورى رقم “31” لسنة 2023، والصادر بتاريخ 9 فبراير 2023، والموجه إلى المحافظين و مدير الإدارة العامة للشئون المالية للتفتيش، وكافة الجهات المعنية والإفادة بالأهمية بشأن متابعة مدى التزام كافة الجهات الحكومية والإدارية والمعنية بأعمال التأمين على العمالة الخاصة بعقود التويدات.

وقال جون سعد الخبير الضريبى إن القرار السابق جاء إيماءً إلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزاراء رقم “215-3” والصادر بتاريخ 2 يناير 2023 والمتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن متابعة مدى التزام أعمال التأمين على العمالة الخاصة بعقود التوريدات، والمنتهية إلى التوصيات الآتية:

أولها : إلزام كافة الجهات الحكومية باستيداء كافة مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية على كافة العقود المبرمة معها قبل صرف المستخلصات المالية لكل عملية وبإخطار مكاتب التأمينات بكافة عقود التوريدات والصيانة.

وذكر سعد أن كتاب وزارة التنمية المحلية تضمن إنشاء قاعدة بيانات ونظام إلكترونى مميكن بالإدارات المالية والوحدات الحسابية بكافة جهات الدولة لتسجيل كافة التعاقدات التى تبرمها الجهات الإدارية على أن يتم ربطها إلكترونيا بمكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لها تلك الجهات وذلك لتحصيل المستحقات التأمينية أولاً بأول حفاظا على المال العام.