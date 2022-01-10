«التنمية المحلية» تكشف مستجدات مشروعات البنية في المنطقة الصناعية غرب جرجا (صور)

أعلنت وزارة التنمية المحلية الإثنين، أنها تابعت الجولة الميدانية لمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي في المنطقة الصناعية بغرب جرجا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية. وأشارت إلى أن ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية…

أعلنت وزارة التنمية المحلية الإثنين، أنها تابعت الجولة الميدانية لمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي في المنطقة الصناعية بغرب جرجا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

وأشارت إلى أن ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات المنفذة لخدمة أهالي الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية والمنفذ بمحافظتى سوهاج وقنا فى مرحلته الأولى.



وفي هذا الصدد، قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة جرجا، بتفقد أعمال شبكات البنية التحتية في المنطقة الصناعية بغرب جرجا، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.



وعقد المحافظ اجتماعا مع مسئولي الشركة المنفذة، ومدير المنطقة الصناعية، بموقع العمل، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات الأداء.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع والذي يشمل أعمال شبكات المياه والحريق، وأعمال شبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 53%، وبتكلفة إجمالية للمشروع 740 مليون جنيه .



وأكد ” الفقي ” على أهمية مشروع ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء سوهاج، مشيرا إلى أهمية قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية، موجها بالالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الأعمال، والمقرر لها 24 شهرا منذ بداية المشروع في ديسمبر 2020 .