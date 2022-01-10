استثمار

«التنمية المحلية» تكشف مستجدات مشروعات البنية في المنطقة الصناعية غرب جرجا (صور)

أعلنت وزارة التنمية المحلية الإثنين، أنها تابعت الجولة الميدانية لمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي في المنطقة الصناعية بغرب جرجا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية. وأشارت إلى أن ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية…

المال - خاص 10:01 م, الأثنين, 10 يناير 22 10:01 م, الأثنين, 10 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة التنمية المحلية الإثنين، أنها تابعت الجولة الميدانية لمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي في المنطقة الصناعية بغرب جرجا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

وأشارت إلى أن ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات المنفذة لخدمة أهالي الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية والمنفذ بمحافظتى سوهاج وقنا فى مرحلته الأولى.

اقرأ أيضا  الملياردير موكيش أمباني يشتري حصة في فندق بنيويورك مقابل 98.15 مليون دولار


وفي هذا الصدد، قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة جرجا، بتفقد أعمال شبكات البنية التحتية في المنطقة الصناعية بغرب جرجا، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.


وعقد المحافظ اجتماعا مع مسئولي الشركة المنفذة، ومدير المنطقة الصناعية، بموقع العمل، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات الأداء.

اقرأ أيضا  «شرق بورسعيد للتنمية» تستقبل العملاق الصيني «نيو سوفت» لدراسة فرص الاستثمار (صور)

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع والذي يشمل أعمال شبكات المياه والحريق، وأعمال شبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 53%، وبتكلفة إجمالية للمشروع 740 مليون جنيه .


وأكد ” الفقي ” على أهمية مشروع ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء سوهاج، مشيرا إلى أهمية قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية، موجها بالالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الأعمال، والمقرر لها 24 شهرا منذ بداية المشروع في ديسمبر 2020 .

اقرأ أيضا  قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أحمد إسماعيل 6:22 م, الأثنين, 10 يناير 22

زيارة تفقدية لنائب وزير السياحة لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

دعاء محمود 6:19 م, الأثنين, 10 يناير 22

اكتشاف بقايا مبنى قائد بعثات التعدين فى الدولة الوسطى

دعاء محمود 4:37 م, الأثنين, 10 يناير 22

باستثمارت 3 مليارات جنيه.. وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة مستجدات المشروعات التنموية

عصام عميرة 3:07 م, الأثنين, 10 يناير 22

وزير الإنتاج الحربى ونقيب المهندسين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أحمد اللاهوني 1:18 م, الأثنين, 10 يناير 22

«الصوت والضوء» تستعد لإغلاق عروضها فى إدفو بعد 11 عاماً من التشغيل

دعاء محمود 9:52 ص, الأثنين, 10 يناير 22