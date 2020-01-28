«التنمية المحلية» تقدم كشف حساب للبرلمان في ملف الأمطار والقمامة وتطوير الطرق

قدمت وزارة التنمية المحلية كشف حساب أمام النواب بشأن منهجها في التعامل مع العديد من الملفات المهمة التي تمس المواطن، سواء في قطاع القمامة أو تخصيص الأراضي للمنفعة العامة أو التعامل في أزمة الأمطار.

وكشفت الوزارة عن خطة عاجلة لرصف وتطوير الطرق، بالمحافظات، بتكليف من رئيس الجمهورية، بتكلفة 2 مليار جنيه، كمرحلة أولى في 12 محافظة.

واكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عن تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والنقل والمالية، إضافة إلى المحافظات، لتنفيذ تلك الخطة.

جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس.

واشار الوزير إلي النزول الى المحافظات ودراسة أوضاع الطرق بها للبدء في التنفيذ.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تضم المحافظات الأكثر تضررا من الطرق، وهى، “القليوبية، والبحيرة، المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والدقهلية، وبنى سويف، والجيزة، والفيوم، والمنيا”.

واستعرض وزير التنمية المحلية، إحصائية للمبالغ النهائية لمشروعات رصف الطرق خلال العامين، 2018/2019، و2019 /2020، حيث تبلغ تكلفتها أكثر من 9 مليارات جنيه.

وتابع: “لدينا 215 مشروع، تضم حوالى 1044 كم رصف”.

تخصيص 2.7 مليار جنيه لتدعيم شبكات الإنارة في المحافظات

وكشف وزير التنمية المحلية، عن تخصيص 2.7 مليار جنيه لتدعيم شبكات الإنارة في المحافظات وتم التعاقد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع من أجل كشافات الإنارة الجديدة.

وأكد بوجود تكليفات رئاسية بشأن أزمة ملف القمامة وتم دراسة الملف بكل جدية من أجل منظومة أفضل علي جميع المستويات، موضحا أن الأرقام تؤكد أن هناك جهدا كبيرا مبذولا، حيث تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ خطة مقسمة من 3 برامج منها تطوير البنية التحتية والتشغيل .

التنمية المحلية إغلاق 62 مقلبا عشوائيا

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة رصدت وجود عدد من المقالب العشوائية فىالمحافظات وتم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا.

كما يتم حاليا إنشاء محطات وسيطة و29 محطة ثابتة و65 متحركة إلى جانب إنشاء انشاء 63 خط تدوير ومعالجة، مع رفع التراكمات.

التنمية المحلية: تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بالمساجد والكنائس

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق حاليا لتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بجميع المساجد الأهلية والكنائس، مشيرا الى ان هناك مبالغ كبيرة تضيع على وزارة الكهرباء، وكذلك تتحمل وزارة التنمية المحلية مبالغ كبيرة.

وأضاف شعراوى، ان المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، تتحمل الوزارة تكاليف استهلاكها من الكهرباء، متابعا، ان الخدمات المقدمة بأجر بالمساجد الأهلية، تتحمل قيمة استهلاكها للكهرباء، نظرا لانها أنشطة ومشروعات تابعة لجمعيات أهلية.

غياب المجالس المحلية وراء تأخر تخصيص الأراضي

وحول تأخر البت في طلبات تخصيص الاراضى والمبانى للمنفعة العامة،وأوضح المجالس المحلية الشعبية كانت المختصة بالبت في تلك الطلبات من قبل، ونظرا لغياب المجالس الشعبية حاليا، يتولى ذلك الامر رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض من المحافظات.

وتابع: ان هناك عدد كبير من الطلبات يأتي غير مستوفى للشروط، الى جانب ان وزارة الدفاع تراجع احداثيات الطلبات على الخرائط العسكرية، متابعا، ان في بعض الأحيان يوجد احداثيات للاراضى ما يؤدى الى التأخر في البت دون عمد من وزارة الدفاع التي أبدت استعدادها لانهاء الف طلب أسبوعيا حال توافر الاحداثيات.

مشكلات الأمطار والسيول

أوضح وزير التنمية المحلية ان ازمة الامطار التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، كانت بسبب نزول كميات أمطار اكثر من مما تستوعبه شبكات الصرف في المناطق القديمة، وبالتالى توقفت مياه المطر في بعض الأماكن، الا ان كافة العاملين في ذلك المجال كانوا في حالة طوارئ بدأ من اكبر قيادة لاصغر قيادة، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة لمواجهة الازمة، وبالفعل لم يحدث تكدس مرورى بالمحافظات الا في بعض المناطق والقرى التي بها طرق ترابية، وهو ما تسعى الوزارة لرصفها وفقا لخطتها الجديدة.