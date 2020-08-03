التنمية المحلية تعلن عن حصيلة المستفيدين من أضاحي العيد في 6 محافظات

ثمن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدور الذي تتبناه مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع جهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين ، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد ، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم .

وفى الشأن ذاته نسقت عدة محافظات مع مؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا ومنها :

محافظة البحيرة :

وأعلن اللواء هشام آمنة عن التعاون مع فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة ، خلال عيد الأضحى لذبح 143 رأس ماشية بمجزر كوم حمادة تم توزيعها على إجمالي 27200 مستفيد من الاسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على إدخال الفرحة والبهجة عليهم .

محافظة الدقهلية:

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن توزيع لحوم اضاحي على ما يزيد عن 11 ألف أسرة من الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال 65 جمعية أهلية.

محافظة المنيا:

كما أعلن محافظ المنيا عن قيام مؤسسة مصر الخير بالمنيا بالتنسيق مع 90 جمعية أهلية بذبح 200 رأس ماشية لتوزيعها على 34 ألف أسرة بأجمالي 136 ألف مستفيد من الاسر الأكثر احتياجاً، وذلك خلال أيام عيد الأضحى مشيرًا إلى أهميه تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.

محافظة القاهرة:

وقامت محافظة القاهرة بالتعاون مع جميعة الأورمان بذبح ١٥ أضحية وتوزيع لحومها الطازجة على الأسر بالمشروعات الحضارية التى أقامتها الدولة بالمحروسة ٢،١ و روضة السيدة و أهالينا والاسمرات .

محافظة أسيوط:

وأشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى دعم الاسر الاكثر احتياجاً وخاصة خلال عيد الاضحى المبارك مشيرا الى جهود مؤسسة مصر الخير بالمحافظة فى ذبح وتوزيع 150 عجل خلال أيام عيد الاضحى على الأسر الاكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

محافظة الأقصر:

وأشار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى التنسيق مع مؤسسة الأورمان فرع الأقصر لذبح وتوزيع عدد ٤٠ عجلاً ( لحوم أضاحى)، والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لذبح وتوزيع ٧٣ عجلاً لحوم أضاحي إضافة إلى عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلاً لحوم أضاحي.