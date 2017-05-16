التنمية المحلية تعلن تفاصيل توصيل الصرف الصحى لمليون أسرة بالمحافظات

الشريف: رئيس الوزراء وافق على توفير 250 مليون جنيه شريحة أولى لتنفيذ المشروع فى 138 قرية بدور إبراهيمأعلنت وزارة التنمية المحلية تفاصيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه في مجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بين وزارة التنمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتنف

الشريف: رئيس الوزراء وافق على توفير 250 مليون جنيه شريحة أولى لتنفيذ المشروع فى 138 قرية

بدور إبراهيم

أعلنت وزارة التنمية المحلية تفاصيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه في مجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بين وزارة التنمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتنفيذ وصلات الصرف الصحى لمليون أسرة من الأَوْلى بالرعاية بالمحافظات.





قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء وافق على تخصيص 250 مليون جنيه كشريحة أولى ضمن مبلغ 500 مليون جنيه؛ للانتهاء من وصلات الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجًا، هذا العام.

وأكد مساندة محافظ البنك المركزى طارق عامر للمشروع، وقيامه بتكليف نائبه للمتابعة والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لوضع إطار التمويل، بالتنسيق مع البنوك الوطنية بأقل سعر للفائدة.

وشدد الشريف على أن حكومة شريف إسماعيل تضع على رأس أولوياتها ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الفقراء والأُسَر الأَوْلى بالرعاية في المحافظات، مشيرًا إلى توجه الحكومة باستكمال المشروعات المرتبطة بالصرف الصحى للقرى المحرومة، بالتنسيق والتعاون مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان في ضوء رغبة وزارة التنمية المحلية في تخفيف الأعباء عن الأُسر الأَوْلى بالرعاية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ 211641 ألف وصلة في 138 قرية بمحافظات الجمهورية؛ لخدمة مليون مواطن من الأُسر الأَوْلى بالرعاية، حيث يتم استكمال الوصلات إلى 126 ألف منزل بتكلفة 401 مليون جنيه، يستفيد منها حوالى 634 ألف مواطن، واستكمال الوصلات لـ46 ألف منزل بتكلفة 97 مليون جنيه يستفيد منها 233 ألف مواطن، واستكمال الوصلات لـ39 ألف منزل بتكلفة 77 مليون جنيه؛ لخدمة 191 ألف مواطن.

ونوَّه بأن البروتوكول الذى تم توقيعه بين الوزارة ممثلة في المهندس محمد السيد مدير إدارة التخطيط بالوزارة، والمهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ينص على أن يتم تنفيذ الوصلات لكل قرية في مدة لا تزيد على 4 أشهر عن طريق المقاولين المختصين في تنفيذها وبإشراف من الشركة القابضة، وسيتم بعد ذلك تحصيل قيمة تنفيذ تلك التوصيلات بالتقسيط، بمعرفة الشركة.