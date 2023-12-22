«التنمية المحلية» تعرض 8 آلاف منتج لألفي حرفيّ على «أيادي مصر»

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن عدد الحرفيين المتواجدين على منصة “أيادي مصر” يتراوح بين 150 إلى حوالي 2000، خلال عام تقريبًا، لعرض حوالى 8 آلاف منتج، مشيرا إلى أن الوزارة تعقد ورشا تدريبية وتعريفية للحرفيين بالمحافظات لتسجيلهم على المنصة وإرسال فريق تصوير محترف بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة إي أسواق مصر (إحدى شركات مجموعة إي فاينانس) والتدريب على التسويق وتطوير المنتجات عبر توفير التصميمات الحديثة بالتعاون مع أكبر الصناع والعارضين في تلك الصناعات والمنتجات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصري والمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية واليدوية بالقرى والمدن المصرية والحفاظ على بعض الصناعات من الاندثار وتقديم كل الدعم اللازم لها، عبر منصة “أيادي مصر” الإلكترونية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية عبر الإنترنت وإنشاء موقع إلكتروني، لعرض المنتجات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في القرى وخلق فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة.

وأوضح أن الوزارة تعاونت مع المحافظات بتشكيل وحدة “أيادي مصر” بكل محافظة، لحصر المنتجين الحرفيين في المحافظات للقيام بإدراجهم على منصة “أيادي مصر” وتنسيق مشاركتهم في المعارض اليدوية والحرفية والتراثية التي يتم إقامتها داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها معرض “تراثنا وديارنا”.

وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة الهجرة في الترويج للمنتجات والصناعات اليدوية التي يتم عرضها على منصة “أيادي مصر” بما يساهم في تعريف الجاليات المصرية بالمنصة وربطهم بالصناعات المصرية التي تتميز بها المحافظات والمساهمة في زيادة المبيعات للعارضين من أبناء المحافظات ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الهوية.

وثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، وأشادت بجهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، وبشكل خاص تنمية المجتمعات في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والوزارات لإتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك أصحاب الحرف التراثية، وغيرهم من ذوي المهارات المتميزة.

وأضافت أن مختلف مؤسسات الدولة حريصة على دعم كل الجهود المتميزة وتنمية الوطن، ومن بينها الاهتمام بالحرف والمنتجات اليدوية، التي تلقى رواجًا بين المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص الجاليات المصرية على اقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري، مثل المنتجات اليدوية في سوهاج والمنوفية والأقصر وأسوان والجيزة، وغيرها من المحافظات التي تمتاز بمنتجات وحرف يدوية متميزة.