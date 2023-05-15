«التنمية المحلية» تصدر قرارا للمحافظين بدعم الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التراخيص (مستند)

تلقت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ردا من وزارة التنمية المحلية على طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تعامل المحافظين مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قرارا للمحافظين بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتسهيل إجراءات التراخيص ومنحهم الفترات الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع، واستكمال الإجراءات وفقا للقوانين المنظمة.

وأكدت النائبة في طلبها الي قيام محافظ القليوبية بزيارة تفتيشية على مخزن من مخازن الشركة ونشر فيديو بالحملة مع التحفظ على كميات من السلع الموجوده بالمخزن.

وطالبت النائبة سحر البزار في طلبها بتوجيه سؤال لوزير التنمية عن مدى فهم المحافظين للوضع الاقتصادي المصري ومفاهيم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ومفاهيم الاستثمار الأجنبي الذي يوفر ملايين الدولارات لمصر، مشيرة إلى أن حملات التفتيش التموينية مهمة لضبط المخالفين ولكن التعامل وجب أن يكون بشكل احترافي وبدون تشهیر وتشویه ونشر فيديوهات تعرض الاقتصاد المصري للعزوف وخوف المستثمر الأجنبي.

وجاء رد الوزارة ممثلا في قرار للمحافظين جاء نصه كالتالي:

“إنه في إطار جهود الحكومة لتشجيع الإستثمار ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصفر، لتوفير فرص العمل للشباب يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه نحو دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير كافة التسهيلات الممكنة فى إطار القوانين والتشريعات المنظمة لعملهم وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتطبيق التسهيلات الواردة فى القوانين ومنحهم الفترات الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع واستكمال الإجراءات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وفى حالة مخالفة القوانين وضبط الوقائع”.

وأضاف قرار المحافظ: “نأمل عدم النشر في وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع عدم ذكر أسماء شركات بعينها لحين صدور أحكام نهائية للمحاكم ، تجنباً لأى آثار سلبية على مناخ الإستثمار”.

يشار إلى أنه أثيرت حالة من الجدل، عقب انتشار خبر ضبط محافظ القليوبية مخزنا خاص بشركة ” Maxab” المصرية للتجارة الإلكترونية قيل أنه يحتوي على سلع مجهولة المصدر وتمت مصادرتها، ولكن بلال المغربل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكسب، رد مؤكدا أن أوراق الشركة سليمة، وأن هذا المخزن ضمن 21 مخزنا تمتلكهم الشركة التي لديها منظومة شراء مركزية، حيث يتم تقديم الطلبات مرة واحدة، والأوراق تذهب إلى الإدارة المركزية، فطبيعي عدم وجود أوراق في المخزن.

وفيما يلي صورة من قرار المحافظ: