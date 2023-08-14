«التنمية المحلية» تستهدف زراعة 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه ستتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف، خلال العام المالي الحالي، وشهد اللقاء متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتي يتم تنفيذها في جميع المحافظات.

وقامت وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى 170 ألف شجرة إلى المحافظة، موجهًا بسرعة إعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظة؛ من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية، حتى تتولي الوزارة تمويل وتوريد هذه الأشجار؛ أسوة بما تم، خلال العام المالي المنقضي.

وذلك في إطار استقبال اللواء هشام آمنة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخِدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وفي ضوء التكليفات الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء الحدائق والتنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخِدمية، لتقدير تلك الاحتياجات.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أنه تم غرس 132 ألفًا و550 شجرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، خلال الفترة من 20 مارس حتى 30 يونيو 2023، بجانب تسليم شركة مياه الشرب والصرف الصحي 37 ألفًا و475 شجرة؛ لغرسها خلال تلك الفترة.

وتتواصل حاليًّا الجهود لرعاية وري تلك الأشجار والحفاظ عليها، مع اتخاذ كل الإجراءات الضامنة للاستمرارية والاستدامة؛ لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق الهدف المرجوّ من المبادرة.

جهود ترشيد الكهرباء

بحث وزير التنمية المحلية جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء، فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المنشآت العامة والشوارع والميادين.

بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمدى إلتزام أصحاب المنشآت والمحالّ التجارية والوِرش الحرفية بتخفيض استهلاك الكهرباء وغلق اللافتات الإعلانية، وتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وفقًا للتوقيتات المقررة، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة بالأعمدة الكهربائية في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

وأكد المحافظ استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية في المحافظة، خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة.

فضلًا عن الالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة،

مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات، مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دُور العبادة.

وخلال اللقاء تم استعراض آخِر مستجدّات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة مع الوزارة وبقية الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة.

بالإضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات، ووجّه وزير التنمية المحلية باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات.