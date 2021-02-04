«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية متابعته على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية .…

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية متابعته على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى اليوم ، عن متابعة جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار عن تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وكفر الشيخ والسويس لم ترتق إلى تجمعات مياه غزيرة ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى

ووجه اللواء محمود شعراوي برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى.

وطالب اللواء محمود شعراوى ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأكد أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وشدد اللواء شعراوي على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بعدم النزول من منازلهم الا في حالات الضرورة حرصاً على سلامتهم.

وأضاف شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات.

كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم ” الواتس أب ” : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك”: بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : (Info@mld.gov.eg ) .

