التنمية المحلية ترصد 808 ملايين جنيه تعويضات لمشروع محور أم زغيو الجديد

رصدت وزارة التنمية المحلية قرابة 808 مليون جنيه، قيمة التعويضات الخاصة بالأراضي والعقارات التي سيتم نزعها بخصوص مشروع مشروع إنشاء محور أم زغيو الجديد وروافده فى حى العجمى، والذي يعد من أهم المحاور المرورية الجديدة غرب المحافظة.

وحسب تقرير صادر عن الوزارة، فقد تم بتشكيل لجنة لحصر الملاك الظاهرين وجميع التعارضات والتواجدات المتداخلة مع مشروع إنشاء محور أم زغيو الجديد وروافده فى حى العجمى، حيث تبين أن حجم الاراضي التي يتطلبها المشروع تصل الى 557 ألف متر مربع ليتم تخصيصها لصالح محافظة الاسكندرية لتنفيذ المشروع.

وقد تم تقدير قيمة المتر المربع الواحد لعموم المساحات التي سيتم نزعها لصالح المشروع بواقع 1450 جنيه للمتر المربع، وذلك للارض فقط دون المباني وذلك اعمالا لاحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة الذي صدر بداية ديسمبر الجاري.

ومن أهم ملاك الاراضي التي تم إقرار نزعها لصالح المشروع كانت مخازن أخشاب شركة رشاد عثمان، ومخزن عكة للأخشاب، وأراضي شركة الدسوقي للتجارة الدولية، بالاضافة الى أراضي شركة النصر للمسبوكات، وأملاك دولة بلغت 16 ألف متر مربع ، بالاضافة الى أراضي حضانة السيارات وشارع اكسبريس وشارع الفحم ومخازن الاخوة للفحم ومستودع حبوب أو دونقل، واراضي تابعة لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأرض شركة المكس للملاحات تصل الى 114 ألف متر مربع.

كانت محافظة الإسكندرية قد درست رفع الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير طريق “أم زغيو” بطول 8 كيلو مترات، بحى العجمى غرب المحافظة، والمقدر قيمته حاليا بـ1.2 مليار جنيه، وفقا لتصريحات اللواء محمد الشريف.

وكان “الشريف” أشار إلى أن الاعتماد المالى الذى تم رصده سابقا جاء قبل تغير الأسعار فى سوق المواد الخام المُقرر استخدامها فى تطوير البنية التحتية للطريق، مضيفًا أنه وفقًا للزيادة التى طرأت مؤخرًا بشكل عام على جميع القطاعات، سيتطلب الأمر زيادة التمويل لتنفيذ المشروع وفقا للتصميمات الهندسية المتفق عليها.

وأضاف أن طريق “أم زغيو” تم إدراجه بخطة المحافظة لإجراء عملية الرصف وإنشاء شبكة صرف صحى، والمُقرر البدء بها بمجرد الانتهاء من دراسة أعمال تطوير البنية التحتية المُتهالكة، مؤكدا أن الطريق يُعانى من تدهور منذ عشرات السنين ويحتاج إلى عملية رصف عاجلة.

تجدر الإشارة إلى أنه جرت عملية تمهيد مؤقتة للطريق، بالتنسيق مع رئيس حى العجمى، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، لاسيما وأن سيارات النقل الثقيل اعتادت المرور عليه بشكل كثيف وصولا إلى مخازن الأخشاب المنتشرة بكثافة على جانبى المسار.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع،عقدت اجتماعًا العام الماضى مع الدكتور حسام مغازى، وزير الرى الأسبق لعرض موقف الحل المتكامل لمشروع تطوير طريق “أم زغيو” وجرت مناقشة الدراسة التى قدمها الأخير بالاشتراك مع مهندسى قطاع التخطيط بشركة الصرف الصحى لإيجاد حل متكامل وجذرى لمشكلات طريق أم زغيو بحى العجمى.

وتشمل الدراسة أعمال مد خدمة شبكة الصرف الصحى بشكل متكامل لحل مشكلات المنطقة، وكذلك مد خطوط وإنشاء شنايش مطر ومحطة رفع، وصولا لتأهيل طريق “أم زغيو” والذى يأتى ضمن حزمة مشروعات تطوير مناطق غرب الإسكندرية.